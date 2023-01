Sarah Mitton améliore le record du lancer du poids en salle des Canadiennes

Elle a lancé 19,40 mètres dans la ronde d'ouverture vendredi à la Classique Can-Am à Windsor, en Ontario, pour élever la marque nationale en salle de 9,16 m qu'elle avait établie le 5 février 202 à New York.

Lors de sa sixième et dernière tentative au Dennis Fairall Fieldhouse, elle s'est améliorée à 19,80 m.

Le 7 septembre, la détentrice du record canadien en plein air et championne nationale en titre a couronné sa saison 2022 avec une deuxième place à la finale de la Diamond League, à Zurich.

La native de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, a réussi un meilleur lancer de 19,56 mètres lors de la première de ses six tentatives. Sarah Mitton, qui vit et s'entraîne maintenant à Toronto, a remporté 12 000 $ US.

La détentrice du record canadien Sarah Mitton de Brooklyn, N.-É. a lancé 19,56 mètres pour terminer à la deuxième place lors de la finale de la Diamond League, à Zurich. Photo : AP / Alastair Grant

Elle a commencé sa campagne sensationnelle de 2022 au début de février avec un lancer de 19,16 mètres pour dépasser la marque en salle de Brittany Crew.

Trois mois plus tard, son lancer de 19,58 mètres à Hamilton a dépassé celui de 19,28 mètres de Brittany Crew établi e 2019.

Le 25 juin, Sarah Mitton a porté le record à 20,33 mètres à Langley, en Colombie-Britannique, pour son deuxième titre canadien au niveau senior avant de se classer quatrième aux championnats du monde à Eugene en Oregon.

L’athlète de 26 ans a ensuite remporté des médailles d'or aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats NACAC en août. Elle a réussi un jet de 20,15 mètres lors de cette dernière épreuve aux Bahamas.

Les autres faits saillants de sa dernière saison incluent une deuxième et une troisième place, respectivement, aux rencontres de la Diamond League à Stockholm et à Silésie, en Pologne.