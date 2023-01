Engouement pour la randonnée alpine à Saint-Alexis-des-Monts

St-Alex-Ski offre désormais 10 pistes aux skieurs et aux planchistes, à condition qu’ils gravissent le dénivelé de 200 mètres par leurs propres moyens.

L’endroit est passé de repère d’initiés à une destination courue des amateurs de glisse.

On évalue à environ 3000 skieurs qui sont [venus à St-Alex-Ski], l'an dernier. Cette année, avec le bouche-à-oreille, on s'attend à beaucoup plus d'achalandage , mentionne l’un des promoteurs du site et porte-parole de St-Alex-Ski, Pierre Pinsonnault.

Les sentiers de St-Alex-Ski sont aménagés sur une montagne privée avec l’accord des propriétaires terriens.

L’un des promoteurs du site, Pierre Pinsonnault, compte bien poursuivre le développement. Il convoite les terres publiques voisines. On a les yeux sur une montagne qui est adjacente. Les demandes sont faites , affirme-t-il.

Ce nouvel agrandissement pourrait permettre à St-Alex-Ski d’à nouveau doubler la superficie de son domaine skiable.

Avec les informations de Jacob Côté