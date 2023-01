Inconduite sexuelle : le programme des cadets de l’armée visé

Selon Michael Blois, associé du cabinet d'avocats torontois Diamond & Diamond, les plaignants ont décrit une culture dans le programme des cadets qui comprend des avances de nature sexuelle ( grooming , en anglais), du harcèlement sexuel et des insinuations, de même qu'un manque de suivi au sein des unités et des camps d'été lorsque les cadets rapportent des cas d'inconduite sexuelle à des supérieurs.



M. Blois et ses collègues ont déposé un recours collectif de 300 millions de dollars l'année dernière. Ils y déclarent que le gouvernement fédéral a échoué en matière d'agression sexuelle systémique, de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe dans le programme des cadets. Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.



Les cadets, âgés de 12 à 18 ans, ne sont pas membres des FAC , mais des membres des FAC supervisent le programme. Les instructeurs de cadets les plus expérimentés sont des officiers commissionnés de la force de réserve militaire, et les membres des FAC participent souvent à la formation des cadets, en particulier dans les camps d'été. L'Organisation des cadets du Canada (OCC) est l'organisme officiellement responsable du programme des cadets.



Si vous avez un environnement sexualisé et discriminatoire au sein des Forces canadiennes, cela va sans aucun doute se répandre dans l'organisation des cadets , a déclaré M. Blois au réseau anglais de Radio-Canada, CBC.



Les statistiques les plus récentes que le ministère de la Défense nationale a fournies proviennent d'un rapport de la police militaire de 2020, qui montre qu'il y a eu 257 incidents d'abus sexuels fondés dans les unités et les camps de cadets sur une période de quatre ans, de 2016 à 2019. Fondé signifie que les forces de l'ordre avaient suffisamment d'éléments de preuve pour prouver que les incidents allégués se sont produits.



Sur les 257 incidents, la police militaire en a classé 215 comme des agressions sexuelles, 19 comme des infractions sexuelles contre des enfants et 23 comme d'autres infractions à caractère sexuel.



L'objectif du programme des cadets est d'aider à développer des compétences qui aideront les jeunes à passer à l'âge adulte , indique le ministère de la Défense nationale sur son site web.



Les FAC ont affirmé à CBC que le programme des cadets comprend 46 000 jeunes et plus de 8800 militaires et civils. Environ 16 000 cadets ont fréquenté les centres de formation d'été des cadets en 2019, mais la formation d'été en personne a été annulée en raison de la pandémie en 2020 et 2021. Environ 3000 cadets ont fréquenté les centres de formation d'été en 2022.

Des objectifs de recrutement non atteints

M. Blois, un vétéran de l'Armée canadienne qui a passé 11 ans dans les FAC , estime que les problèmes d'inconduite sexuelle dans le programme des cadets pourraient dissuader les cadets de poursuivre une carrière militaire.



L'armée peine à atteindre ses objectifs de recrutement. Le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, estime que les FAC ont de la difficulté à pourvoir les 10 000 postes affichés.

Plusieurs officiers supérieurs de l'armée font face à des allégations d'inconduite sexuelle, et un rapport de l'année dernière de l'ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour a appelé à des changements dans la culture et les pratiques des FAC pour résoudre le problème.