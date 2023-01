Soins de santé privés : point de presse attendu de Doug Ford

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a convoqué la presse lundi matin pour une annonce en compagnie de sa ministre de la Santé Sylvia Jones, après avoir indiqué la semaine dernière qu'il comptait faire une plus grande place au privé pour aider à désengorger les hôpitaux.

Le bureau du premier ministre n'a pas précisé la teneur de l'annonce.

Toutefois, M. Ford a affirmé mercredi dernier qu'il était en faveur d'un élargissement du rôle du privé en santé.

Le plan provincial se concentrerait sur des interventions chirurgicales comme les opérations de la cataracte, en plus du remplacement du genou et de la hanche et des examens diagnostiques.

Des cliniques privées à but lucratif seraient appelées en renfort pour s'attaquer à l'arriéré actuel d'interventions chirurgicales et de procédures de ce genre.

Le premier ministre Ford a assuré que les patients n'auraient rien à payer de leur poche.

Certains critiques soutiennent toutefois que le plan du gouvernement risque de siphonner des ressources du système de santé public sans accroître la qualité des soins.