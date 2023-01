2023 pourrait être une importante année pour l’industrie de l’hydrogène en Alberta

Plusieurs projets de locomotives et d’autobus fonctionnant à l'hydrogène, de même que la construction d’un site de production, laissent croire que l’année 2023 sera importante pour les producteurs d’hydrogène en Alberta.

Le Canadien Pacifique compte mettre sur les rails ses locomotives à l'hydrogène à Vancouver, Edmonton et Calgary d’ici la fin de 2023. Les premiers essais de ces locomotives ont été concluants, et le CP veut maintenant les tester dans les Rocheuses.

C’est le parfait banc d’essai, car si on peut transporter de lourdes cargaisons lorsque les températures sont froides, les conditions de travail les plus difficiles que j'ai connues dans ma carrière, on peut les transporter partout , a déclaré le directeur général du CP , Keith Creel, lors d'un discours prononcé à la conférence RailTrends 2022 en novembre.

Les tests ne s'arrêtent pas au transport ferroviaire. Des autobus et semi-remorques fonctionnant à l'hydrogène sont aussi testés cette année. Deux autobus transportent déjà des passagers à Edmonton et dans le Comté de Strathcona. Le projet pilote durera un an.

De nouvelles infrastructures en construction

Une station-service destinée à alimenter des camions semi-remorques est en construction à Edmonton. Elle servira notamment à remplir les réservoirs des camions que l'Alberta Motor Transport Association mettra à l'essai sur les routes de la province. La station de ravitaillement en hydrogène fonctionnera dans un système complètement intégré dans des conditions réelles , indique le site Internet du gouvernement fédéral.

De plus, la construction de la plus grande usine de production d’hydrogène au monde vient de commencer à Edmonton. Le projet d’Air Products Canada, estimé à 1,6 milliard de dollars, devrait produire 4,6 millions de mètres cubes d'hydrogène par jour lors de son ouverture en 2024, dont presque la moitié ira à la pétrolière Impériale.

Le projet a reçu du financement fédéral de 300 millions de dollars pour la construction et 161,5 millions de dollars de la province pour son fonctionnement.

Avec des informations de Kyle Baxx