COVID : Manulife refuse de rembourser son voyage, disant qu’il n’est pas assez malade

Rob Clyson et son épouse pensaient avoir paré à toute éventualité en mars dernier en prenant une assurance voyage complète avec Manulife avant de partir dans le Sud avec leurs enfants.

Mais l'assureur a d'abord refusé d'indemniser l'Ontarien lorsqu'il a dû rester à Antigua en isolement après avoir contracté la COVID-19.

Le centre de villégiature et la plage étaient magnifiques. Nous passions de bons moments relaxants en famille , raconte son épouse, Kathleen Anne Clyson.

Jusqu'à ce que M. Clyson ne reçoive, au cinquième jour de leurs vacances, un résultat positif à un test de dépistage obligatoire pour pouvoir rentrer au Canada.

« J'ai appelé Manulife et le représentant de Sunwing. Ils m'ont dit : "ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper de [votre conjoint]". » — Une citation de Kathleen Anne Clyson, épouse

Rob et Kathleen Anne Clyson s'amusaient en vacances à Antigua avec leurs enfants jusqu'à ce que Rob reçoive un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. Photo : Fournie par Kathleen Anne Clyson

Toutefois, l'assureur a par la suite refusé de rembourser la famille pour la facture d'environ 2000 $ liée aux trois nuitées en isolement de M. Clyson et le coût de son vol séparé pour rentrer au pays.

La raison : il n'avait pas demandé ou reçu des soins médicaux. En d'autres mots, ses symptômes étaient trop légers.

M. Clyson avait pourtant payé pour l'assurance annulation et interruption de voyage avec Manulife, en plus de l'assurance d'urgence COVID aussi offerte par Manulife par le biais de son transporteur, Sunwing.

Manulife fait volte-face

Après avoir été contacté par l'équipe de l'émission Go Public de CBC, Manulife a finalement remboursé un peu plus de 1000 $ à la famille ontarienne, soit 627 $ pour couvrir le coût du vol et 450 $ en indemnisation pour les trois nuitées à l'hôtel.

Manulife n'a pas donné d'explication, refusant de répondre aux questions de CBC en entrevue ou par courriel.

Sunwing affirme, de son côté, avoir suivi sa politique de référer la famille à l'assureur, soit Manulife.

Me Scott Stanley, un avocat spécialisé dans les questions d'assurance, ne comprend pas pourquoi l'assureur a refusé initialement d'indemniser M. Clyson.

« Ça ne dépendait pas de la gravité de la maladie du client. » — Une citation de Me Scott Stanley, avocat à Vancouver

Selon lui, la police d'assurance était « claire » et couvrait les tests de dépistage, pas seulement les soins médicaux.

D'après les informations fournies par Carolyn Dunn de CBC