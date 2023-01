« Pour y aller bien simplement, je suis au point où je suis rentré à l'école et je vais tirer un trait sur ma carrière sportive dès maintenant », a annoncé le biathlonien Jules Burnotte, en entrevue à Par ici l'info. Le Sherbrookois, qui a participé aux derniers Jeux olympiques de Pékin, souhaite maintenant se consacrer à ses études en enseignement de l'éducation physique.

Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, l'athlète avait annoncé prendre le congé des Fêtes pour réfléchir à son avenir sportif. Bien qu'il aime encore beaucoup le biathlon, Jules Burnotte préfère se retirer de la compétition alors qu'il affectionne encore son sport.

« Pour moi, c'était vraiment important d'arrêter avant d'être à bout. » — Une citation de Jules Burnotte, biathlonien

C'est un sport qui demande une grande intensité, une intensité que je n'étais peut-être plus capable de mettre. J'ai quand même tout donné depuis juin dernier [...], mais en commençant la saison au mois de décembre, je n'avais pas les résultats qui reflétaient ce que j'avais envie de faire. Je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment de transférer cette intensité-là en ne la mettant plus nécessairement dans le sport, mais dans d'autres projets, comme celui académique , a-t-il précisé.

En étant sur le circuit de la Coupe du monde de biathlon, il a dû mettre son rêve de devenir enseignant d'éducation physique de côté pendant quatre ou cinq ans. Il était impossible pour lui de suivre des cours à temps plein.

C'est quelque chose de très plaisant d'avoir comme boulot d'aller skier, d'avoir des entraînements de tirs, de voyager, d'aller faire des compétitions. En soi, ce n'est pas nécessairement difficile, mais c'est quand vient le temps de mettre ça au premier plan dans ta vie. [...] Ce qui finit par être drainant, ce sont les voyages. L'an dernier, j'ai été parti quatre mois de la maison avant de revenir juste après les Jeux olympiques. C'est quelque chose d'exigeant d'être toujours dans les valises. C'est amusant pendant un moment, mais j'ai fait mon temps là-dedans , explique Jules Burnotte.

Les dernières années sont toujours parsemées de souvenirs indélébiles. Il affirme que sa participation aux derniers Jeux olympiques de Pékin reste mémorable. Toutefois, ce qui l'a davantage marqué pendant toutes ces années passées sur ses skis, ce sont ses entraînements sherbrookois. D'être à la maison et d'être capable de skier dans les rues. Tous les moments que j'ai passés au Mont -Bellevue, tous les moments que j'ai passés à faire du sport et du plein air de proximité ici, c'est ça qui m'allume et que j'ai le goût de partager.

« Je pars l'esprit en paix. Je suis très très heureux de ce que j'ai fait. » — Une citation de Jules Burnotte, biathlonien

Il soutient que les entraîneurs lui ont assuré leur soutien et qu'il était encore invité aux différentes compétitions internationales, mais qu'il a refusé d'y participer. La compétition j'arrête, mais c'est sûr que ça reste en moi , exprime-t-il, en avançant que la course à pied pourra peut-être le combler à ce niveau dans les prochaines années.

En attendant, il participera tout de même au Championnat canadien de biathlon à Valcartier à la fin de la saison. Je vais prendre le temps de bien finir ça ici et de bien saluer tout le monde de l'équipe du Québec et de celle du Canada aussi , dit-il pour conclure.