Pluie verglaçante en Atlantique : écoles fermées et pannes de courant

Dame Nature déverse généreusement de la pluie et de la pluie verglaçante sur les provinces de l’Atlantique, lundi, ce qui entraîne des pannes de courant et la fermeture de certains services publics, dont des écoles.

Des pannes de courant paralysent environ 11 000 abonnés au Nouveau-Brunswick, plus de 55 000 en Nouvelle-Écosse, plus de 150 à l'Île-du-Prince-Édouard et environ 300 à Terre-Neuve vers 6 h, lundi.

Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles francophones et anglophones sont fermées pour la journée. Les installations de l’Université de Moncton sont fermées à Moncton et à Shippagan au moins pour la matinée.

En Nouvelle-Écosse, la seule école du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) fermée à cause du mauvais temps est l’École NDA. Les école Mosaïque, Mer et Monde et de Pomquet sont toutefois touchées par des pannes de courant. Le CSAP compte faire une mise à jour à leur sujet bientôt. Et dans le cas du Centre scolaire de la Rive-Sud, les autobus scolaires ne circulent que sur les routes asphaltées.

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’ouverture de certaines écoles anglophones et francophones est retardée d’une heure. C’est notamment le cas des écoles Saint-Augustin, Pierre-Chiasson et de l’École-Sur-Mer, indique la Commission scolaire de langue française.

Les prévisions météorologiques

Au Nouveau-Brunswick, la pluie verglaçante peut se poursuivre jusqu’à mardi matin.

À l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, seuls des avertissements de pluie sont en vigueur. La pluie devrait continuer de tomber jusqu’à lundi soir, selon Environnement Canada. Des vents forts à 130 km/h sont aussi prévus au Cap-Breton.

À Terre-Neuve, des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur pour toutes les régions à l'exception de celle de Saint-Jean.