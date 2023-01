Ravi Srinivasan, un programmateur du Festival international du film de Toronto est mort

Nous sommes attristés et choqués d'apprendre le décès soudain de notre collègue et ami Ravi Srinivasan. En tant que programmateur, champion des cinéastes et directeur du festival du film de sa ville natale à Sarnia, en Ontario, Ravi était connu de beaucoup pour sa passion, sa générosité et la joie qu'il apportait au cinéma , a déclaré le président-directeur général du TIFF , Cameron Bailey, dans une publication partagée sur les réseaux sociaux.

Ravi Srinivasan a rejoint le TIFF en 2013 en tant qu'associé à la programmation du festival. En 2019, il est devenu programmeur de longs métrages canadiens et internationaux. Trois ans plus tard, en 2022, il est devenu directeur principal de la programmation du Festival.

En 2014, M. Srinivasan a fondé le Festival international du film du Sud-Ouest (SWIFF) à Sarnia, où il a grandi. En tant que directeur général et directeur artistique du SWIFF , l’artiste a supervisé la naissance et la croissance d'un nouvel événement cinématographique régional important , a écrit Cameron Bailey.