Urgences engorgées dans les hôpitaux québécois : Christian Dubé voit des progrès

De passage sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, sur les ondes d'ICI Télé, le ministre Dubé a non seulement multiplié les appels à se serrer les coudes, mais a rappelé que son gouvernement avait mis de l'avant un « plan santé » tout juste avant le déclenchement officiel de la plus récente campagne électorale.

Ce plan, a-t-il rappelé dimanche soir, s'échelonne jusqu'à 2025.

En août dernier, le ministre avait expliqué que son plan consistait notamment à « décentraliser et débureaucratiser le réseau » de la santé, en créant une nouvelle structure de gouvernance, Santé Québec, pour « offrir un accès à des soins plus humains et plus efficaces ».

Cette nouvelle agence serait quant à elle responsable des activités quotidiennes dans les hôpitaux, les cliniques, sur le terrain, etc.

Le ministère, lui, conserverait les responsabilités s'articulant autour de la planification, des orientations, du suivi de la performance et des budgets.

Dimanche soir, le ministre Dubé a rappelé l'importance des « petits succès » qui, en se cumulant, pourront aider à résoudre le grave problème de l'engorgement des urgences.

Des horaires autogérés?

Autre pierre angulaire de la stratégie de M. Dubé, les infirmières des services d'urgence, où la gestion des horaires est plus complexe et le recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) plus répandu, pourraient bientôt être plus nombreuses à s'occuper elles-mêmes de la répartition des heures de travail.

Ça fonctionne; on l'a testé dans une trentaine d'hôpitaux, pour les urgences , a assuré le ministre.

En permettant aux infirmières de mieux gérer leurs horaires et en réduisant du même coup le recours au TSO , cela contribuerait à réduire l'exode des infirmières vers le privé, ce qui entraîne une pénurie et force ensuite les hôpitaux à... se tourner vers le privé, souvent pour plus cher.

À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la pénurie de personnel infirmier, combinée à d'autres problèmes, a mené à une situation si extrême qu'une centaine d'infirmières ont signé une pétition réclamant le départ d'une gestionnaire, sans quoi elles démissionneront.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente entre autres des milliers d'infirmières, s'est toutefois immédiatement tournée vers Twitter pour critiquer cette sortie de M. Dubé.

Contrairement à ce que le ministre déclare sur toutes les tribunes, l'autogestion des horaires, à elle seule, ne règle pas le problème du TSO . S'il n'y a pas assez de personnel, on force les [infirmières] à programmer elles-mêmes leur temps supplémentaire, car il y a trop de trous dans l'horaire , peut-on lire dans un tweet.

L'utilité de McKinsey

Le ministre Dubé s'est aussi prononcé sur le recours, par le gouvernement Legault, aux services de la firme McKinsey, particulièrement au début de la pandémie.

La fonction publique n'était-elle pas en mesure de s'occuper de cette crise en santé? M. Dubé, qui était alors au Conseil du Trésor avant d'hériter de la Santé en juin 2020, a offert une brève justification des contrats offerts à l'entreprise américaine, pour une somme atteignant un pic de 35 000 $ par jour.

Au bureau du premier ministre, les fonctionnaires nous recommandaient de travailler avec McKinsey pour une raison : ils avaient avisé plusieurs pays européens qui étaient "en avance" sur la pandémie , a ainsi déclaré M. Dubé.