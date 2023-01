Le nouveau refuge pour sans-abri de Kitchener est plein presque tous les jours

L’édifice, qui a ouvert ses portes le 6 décembre, est situé au 84 rue Frederick. Il est géré par l'organisation torontoise à but non lucratif Services and Housing in the Province (SHIP).

Selon le directeur du refuge, Aaron Deanes, l'établissement réservé aux hommes peut accueillir confortablement 45 personnes avec de la place pour abriter en toute sécurité trois personnes supplémentaires en cas d'urgence.

Aaron Deanes précise que les résidents peuvent également garder leurs animaux d'assistance ou de soutien avec eux s'ils disposent des documents appropriés.

Ce sont essentiellement des rangées d'environ huit lits qui traversent la pièce , décrit-il. Nous avons cinq rangées d'environ huit lits, avec quelques-uns répartis à différents endroits, du mieux que nous pouvons. Nous tirons le meilleur parti de cet espace.

La région de Waterloo travaille avec divers partenaires communautaires pour répondre à un besoin croissant d'espace de refuge pour les personnes sans-abri. Un décompte effectué en septembre 2021 a révélé que plus de 1000 personnes dans la région étaient sans abri.

En août dernier, le conseil régional a décidé d'en faire davantage pour lutter contre l'itinérance en élargissant les programmes de logement de transition, de soutien à domicile et de refuge d'urgence de la région.

Les hommes qui utilisent le refuge ont chacun signé un contrat leur assurant un accès garanti à un lit pendant 30 jours consécutifs de 19 h à 7 h 45.

Durant cette période, les bénéficiaires doivent travailler avec des travailleurs sociaux afin de trouver un logement sur le long terme.

Tous les résidents ne sont pas restés 30 jours , souligne Aaron Deanes. Il y a des gens qui sont ici depuis plus de 30 jours et d’autres qui sont restés une ou deux nuits.

Des mesures de sécurité

Pour assurer la sécurité des résidents, les membres du personnel ont équipé leurs purificateurs d'air de filtres spéciaux pour limiter le risque de transmission par aérosol de virus comme la COVID-19, le rhume ou la grippe.

Selon la directrice adjointe des opérations et de l'administration du logement de la région, Kelly-Anne Salerno, les résidents qui contractent la COVID-19 sont transférés dans un centre d'isolement à Cambridge. S'il y a des cas de COVID, notre communauté et nos fournisseurs de refuges peuvent les orienter vers ce site, où ils peuvent rester en isolement, surveiller leurs symptômes avec l'équipe médicale sur place, puis les renvoyer au refuge, si nécessaire.

SHIP espère bientôt ouvrir le refuge 24 heures sur 24, sept jours sur sept plutôt que de n’offrir des lits que pendant la nuit.

Des partenariats avec des restaurants comme Tiny Home Takeout aident également SHIP à fournir à ses résidents de la nourriture et des collations pour la nuit.

Avec les informations de CBC