Dernière ligne droite vers le rallycross d’hiver du GP3R

Le directeur général du Grand prix de Trois-Rivières (GP3R), Dominic Fugère, a confirmé dimanche que le champion de la série NASCAR Pinty's, Marc-Antoine Camirand, de Saint-Léonard-d’Aston, sera au volant d’un véhicule BMW les 20 et 21 janvier.

Une trentaine de pilotes prendront le départ des courses le week-end prochain sur la piste glacée. Les véhicules seront munis de pneus à clous pour mordre dans la glace.

Les prochains jours serviront à terminer les préparatifs pour les épreuves hivernales. Pour l’instant, entre 45 et 50 cm de glace recouvrent le circuit.

On voudrait se rendre à 60 cm de glace partout si on en est capable, même si, à certains endroits de la piste, comme sur les plans inclinés, c'est un peu plus compliqué de faire de la glace , reconnaît Dominic Fugère.

Deux conducteurs se relaient au volant du camion qui arrose la piste en continu jusqu’à l’obtention de l’épaisseur désirée.