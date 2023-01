Le Salon de la rénovation 2023 de Winnipeg a tenu ses promesses 

Près de 15 000 visiteurs ont apprécié cette semaine le savoir-faire de plus de 200 exposants à l’occasion du Salon de la rénovation qui s’est achevé dimanche au Centre des congrès RBC à Winnipeg.

Les professionnels de l'ameublement, de l’outillage de nettoyage et des innovations technologiques ont exposé leurs produits lors de l'événement.

Les acteurs de l'industrie de la rénovation ont notamment répondu aux questions des visiteurs pendant les trois jours qu'a duré le Salon.

Comment faire des rénovations, des choix comme quelle couleur est populaire aujourd'hui? Quelle sorte de comptoir devrait-on prendre? […] Il y a toutes sortes de questions , explique Darrrell Goulet, un exposant.

Ce Salon a connu une interruption au cours des dernières années en raison de la COVID-19. Mais l’entrepreneur installé à Saint Malo à 60 km de Winnipeg constate que la pandémie a cependant fait du bien au secteur de la rénovation.

Par exemple, en 2020, le secteur de la rénovation et de la construction a atteint des sommets inégalés, un peu partout au Canada

Durant la pandémie, les rénovations ont explosé. Là, le monde veut continuer car ils savent que dépenser de l’argent dans leur maison, ils ont quelque chose en main , soutient M. Goulet.

Pendant la pandémie, les ventes de produits de rénovation ont aussi beaucoup augmenté atteignant un chiffre d'affaires d'environ 3,5 G$ au mois de juin 2020, selon Statistique Canada.

Une embellie qui rejaillit encore sur une industrie qui certainement cherche à s'améliorer. Claude Rémillard, propriétaire de plusieurs résidences est impressionné par l'expertise des ingénieurs rencontrés lors de ce salon.

Moi j'ai fait des rénovations mais c'est hors de ma capacité de faire des piliers. Tu as besoin d'équipements très spécialisés et des gens qui ont des connaissances et l’expérience de savoir quoi faire , dit-il.

L’événement que les organisateurs décrivent comme un succès a attiré de nombreux Manitobains venus chercher, pour la plupart, des idées en fonction de leurs besoins de rénovation.

Avec les informations de Cedrick Noufele