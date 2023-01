Du ski de fond au club de golf de Saint-Prime

La piste, qui sera entretenue par un bénévole tout au long de la saison hivernale, offre de longues lignes droites ainsi que quelques vallons. Pour la municipalité et le club de golf, la dernière bordée de neige marque le coup pour lancer le nouveau sentier.

Des annonces officielles devraient être faites sur les médias sociaux de la municipalité au cours des prochains jours.

C'est la deuxième année qu'on reçoit la demande des citoyens [...] La première année, nous avions reçu la demande pendant l'hiver, alors il était un peu tard pour mettre en place un tel projet , raconte la mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer.

Là, cette année on était prêt d'avance, on avait prévu de le faire dans un des boisés de la municipalité, mais ce n'était pas réalisable [...] On s'est ouvert à d'autres opportunités et on a contacté Junior Juneau du golf à Saint-Prime puis rapidement, ça s'est réalisé.

Le directeur général du Club de golf Saint-Prime sur le lac, Junior Juneau et la mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Pour le directeur général du Club de golf Saint-Prime sur le lac, il était tout à fait naturel qu'une telle activité soit proposée sur le terrain de golf en hiver.

D’ailleurs, le site était déjà fréquenté par certaines personnes pour y pratiquer des activités comme la raquette. Toutefois, aucune promotion officielle n’avait été faite pour stimuler l’achalandage des lieux.

On a des idées et nous sommes ouverts à l’avenir à accueillir plusieurs sports hivernaux comme le ski de fond classique, le ski de fond patin, la raquette ainsi que la marche. C'est selon ce que la municipalité nous proposera. Le parcours de golf est fermé l’hiver et nous disposons d’un très beau site sur le bord du lac Saint-Jean. Alors, pourquoi ne pas profiter de cet espace-là pour la population , explique-t-il.

« L'intention, ce n'est pas faire des sous avec ça. La municipalité a vraiment à cœur d'offrir des activités qui soient gratuites ou pas chères. On vise vraiment la santé physique et mentale de nos citoyens. De plus, c’est une activité très accessible, car c'est tout près du village. » — Une citation de Marie-Noëlle Bhérer, mairesse de Saint-Prime

Le club est, pour l’instant, le seul endroit officiel pour pratiquer le ski de fond à Saint-Prime. Selon l'engouement que la pratique du sport générera, des nouveautés sont envisagées pour 2024.

Cette année, le chalet d’accueil sera fermé aux visiteurs.