Des dizaines d’amateurs de danse urbaine à Jonquière pour une compétition

Cette compétition de danse était dédiée uniquement à des styles issus de la culture hip-hop.

La culture des battles est très, très présente dans la région métropolitaine et dans la Ville de Québec , explique l’organisateur de la compétition Émile So Jack Allard-Jacques.

Parce que ça fait plusieurs décennies qu'il y a des communautés, des regroupements qui organisent ce type de choses-là, mais au Saguenay, c'est une première.

Bien connu dans le milieu, le danseur So Jack animait les rondes éliminatoires. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Émile Allard-Jacques souhaitait organiser cette compétition dans la région depuis quelques mois.

Au menu du Plus + Battle, des duels entre des danseurs de tous âges divisés en deux catégories. Des ateliers avec des professionnels étaient également offerts aux amateurs.

On profite de la présence des juges pour offrir à tous ceux qui aiment la danse dans la région de se former un petit peu plus.

Une formule éliminatoire permettait au gagnant d’empocher 100 dollars.

Près d'une centaine d'amateurs de danse étaient réunis dimanche à Jonquière pour une compétition unique. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

On cherche que les gens s'amusent, mentionne le danseur David Michel, qui agit à titre de juge. On recherche aussi les bases qu'on retrouve dans le break. On regarde aussi l'originalité. Aussi, puisque c'est une compétition, on regarde aussi les erreurs.

Une cinquantaine de danseurs étaient présents pour impressionner les juges.