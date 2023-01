Une cohorte carbone pour réduire les émissions de six entreprises nord-côtières

Six entreprises de la Côte-Nord prennent part à la première cohorte Carbone d'Environnement Côte-Nord. L'objectif : évaluer l'empreinte carbone des entreprises et produire un plan d'action afin d'en réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette initiative, réalisée grâce au fonds Écoleader et à la campagne Climat de changement du gouvernement fédéral, est la première du genre dans la région.

Le projet consiste en un accompagnement personnalisé par la firme d’experts ADDERE durant toute l'année. L'organisme Environnement Côte-Nord poursuivra quant à lui le travail d'accompagnement pendant l'année 2024.

Trois des entreprises sont situées à Sept-Îles. La Microbrasserie La Compagnie, Numérik Solutions d’affaires et le Port de Sept-Îles font partie du groupe. Les trois autres sont à Baie-Comeau : le Manoir du Café, Attitude nordique, et Lefebvre Industri-AL.

Cette semaine a eu lieu la première rencontre des membres de la cohorte en compagnie de l'organisme Environnement Côte-Nord.

J'ai été vraiment étonné lors du premier atelier. Les gens étaient déjà très informés et très sensibilisés sur le sujet. Ils sont vraiment très motivés à réduire leurs émissions. C'est vraiment la première motivation de faire une différence et de prouver qu'il y a moyen de faire une différence dans la communauté , soutient le chargé de dossier en écoresponsabilité chez Environnement Côte-Nord, Isaac Forrest.

Le chargé de dossier en écoresponsabilité chez Environnement Côte-Nord, Isaac Forrest Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Si une faible empreinte carbone et des méthodes de production respectueuses de l'environnement sont des façons de faire qui deviennent de plus en plus recherchées par certains clients, l'attrait d'une collaboration avec un organisme reconnu et une firme d'experts a aussi motivé certaines entreprises.

C’est le cas de l’entreprise Lefebvre Industri-AL, qui est spécialisée dans le recyclage des résidus des alumineries.

« On fait déjà beaucoup d’efforts, mais on y va d’instinct. Avec la cohorte carbone, ça va nous permettre d’avoir un portrait réel avec de vraies données et pouvoir identifier les prochaines étapes où on va pouvoir s'améliorer. » — Une citation de Joanne Lefebvre, présidente-directrice générale de Lefebvre Industri-AL

L'entreprise Lefebvre Industri-AL se spécialise dans le recyclage de résidus des alumineries. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Des petits comme des grands changements

Grâce à cette première cohorte, Environnement Côte-Nord espère aussi démontrer que toutes les entreprises peuvent améliorer leurs façons de faire.

Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais même les petites entreprises vont en faire [des émissions de gaz à effet de serre]. Ne serait-ce que les déplacements. On sait que la grande partie des GES est faite par le transport en véhicules, avec l'énergie fossile, donc on va évaluer ça avec eux, voir où est-ce qu'on peut sauver , explique Isaac Forrest.

De son côté, la copropriétaire d’Attitude nordique, Coralie Dumais, voyait cette cohorte comme l'occasion d'aligner ses pratiques avec la vision de l'entreprise. On trouvait important, oui, […] de sensibiliser les gens sur la nature, mais de notre côté aussi, dans l’entreprise, on a un pas à faire , croit Mme Dumais.

Coralie Dumais, copropriétaire d'Attitude nordique à Baie-Comeau (Photo d'archives) Photo : Photo offerte par Coralie Dumais

C’est super intéressant, il y a un aspect théorique, un aspect d’accompagnement et après des pistes de solutions avec une planification à faire selon ses besoins , ajoute-t-elle. Le fait d’être accompagné là-dedans et d’avoir des solutions concrètes pour améliorer l’entreprise, pourquoi pas.

Environnement Côte-Nord ignore encore à ce stade-ci du projet quelle ampleur pourront atteindre ces réductions de GES et quelles avenues seront explorées pour y arriver.

La démarche se fera à moindre coût pour les entreprises, car le Fonds Écoleader couvre 75 % des frais de la firme d'experts ADDERE.