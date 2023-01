Les finales dans les cinq catégories du tournoi ont été disputées dimanche après-midi au Palais des sports et au Foyer des loisirs.

Le Royal de Métabetchouan, dans la classe A, et les Monarques 1 de Saint-Ambroise, dans la classe B, ont été couronnés parmi les formations régionales.

Quarante-trois équipes au total ont participé à l'événement, dont plusieurs de l’extérieur de la région. Les organisateurs avouent qu’ils avaient des inquiétudes de redémarrer la machine après une aussi longue pause.