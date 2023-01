Nouveau fonds d’excellence pour l’équipe masculine de hockey de l’Université de la Sask.

Cette dernière a pour objectif d’amasser 5 millions de dollars.

Ce fonds sera destiné, entre autres, au recrutement et au développement des joueurs. Il permettra également d’octroyer des bourses d’études.

Nous avons déjà atteint un million de dollars en très peu de temps, et ce grâce au don très généreux de quatre joueurs de hockey masculin : Kerry Preete, Merlis Belsher, Mike Babcock et Glen Hawker , se réjouit la vice-présidente des relations universitaires de l’Université de la Saskatchewan, Cheryl Hamelin.

L’établissement universitaire espère que ce fonds permettra à l’équipe masculine de hockey d’atteindre son plein potentiel.

Ils ont le plus haut niveau d'entraînement, le plus haut niveau de bourses d'études et le plus haut niveau de développement des joueurs. Ce qu'on souhaite, c’est qu'ils compétitionnent et gagnent le championnat national. Nous voulons amener notre équipe à son plein potentiel et être le numéro un au pays , ajoute Mme Hamelin.

L’Université de la Saskatchewan affirme qu’elle travaille actuellement avec l’équipe féminine de hockey afin de leur offrir un programme similaire.

Avec les informations de Fatoumata Traore