Armée du Salut dans Vanier : des opposants veulent empêcher le financement du projet

Le débat autour du projet sur le refuge de l'Armée du Salut dans Vanier est relancé. Si l'initiative a obtenu le feu vert du comité de l'urbanisme de la Ville d'Ottawa, des citoyens et des élus veulent empêcher que le projet obtienne du financement dans sa forme actuelle.

Le projet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2017 comprend 32 logements avec des services de soutien et un refuge d'urgence avec 99 lits.

Finalement, en juin, sous l'administration Watson, l'Armée du Salut a obtenu le feu vert du Comité de l'urbanisme. Cependant, certains citoyens et élus veulent profiter de la mise du nouveau conseil municipal afin de relancer le débat autour du projet.

C'est le cas la députée provinciale de la circonscription d'Ottawa- Vanier, Lucille Collard s'oppose farouchement au projet dans sa forme actuelle.

Lucille Collard, députée provinciale de la circonscription d'Ottawa-Vanier. Photo : Radio-Canada

Mme Collard estime qu'il faut plutôt miser sur une approche axée sur le logement et sur des services de soutien.

La décision à propos du zonage a déjà été prise donc on a passé cette étape-là. Il faut s’attaquer à ce que l’on peut influencer pour empêcher que le projet soit mis en œuvre sous sa forme actuelle. Ça, c’est le financement qui pourrait être un outil à notre disposition, fait valoir Mme Collard. Et de continuer par : Il faut qu’au fédéral, provincial et municipal qu’on travaille ensemble pour s'assurer que le financement ne soit pas octroyé pour permettre un projet de méga refuge pour hommes seulement, sans service d’appui pour permettre à ces gens-là de se réhabiliter.

« Je vais tout mettre en œuvre avec mes collègues au fédéral et au municipal, pour empêcher cet octroi de financement. » — Une citation de Lucille Collard, députée provinciale de la circonscription d'Ottawa- Vanier

Tout comme Mme Collard, plusieurs citoyens du quartier Vanier manifestent depuis plusieurs années leur colère. C’est le cas notamment de l'association communautaire SOS Vanier.

Est-ce qu’on veut continuer d’investir dans des refuges qui sont comme des pansements ? Ou plutôt, on veut investir dans des logements abordables et dans le fait que les gens qui sont sans abri ont avant tout besoin de logement? lance Philippe Denault, membre de SOS Vanier.

Philippe Denault, membre de SOS Vanier. Photo : Radio-Canada

Au moment d’écrire ces lignes, l’Armée du Salut n’avait pas encore fait suite aux demandes d’entrevues de Radio-Canada.

Avec les informations de Rosalie Sinclair