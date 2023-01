La passion de Jean Anderson ne s’éteint pas 41 ans plus tard

Avec plus de 40 ans d’expérience derrière la pagaie, on pourrait penser que la flamme du canoéiste sur glace Jean Anderson finirait par s’éteindre. Il n’en est rien. À l'aube de sa 41e saison, l'homme de 63 ans est toujours aussi passionné et se dit fin prêt à retrouver la compétition.

9 h 30. Jean Anderson se tient tout près de la descente qui mène sur la rivière Saint-Charles, qui se déverse à son tour dans le fleuve Saint-Laurent. Le soleil est resplendissant, et le vent frisquet.

C’est là que le sexagénaire passera les deux ou trois prochaines heures à préparer la prochaine saison de canot à glace avec quatre de ses coéquipiers.

L'équipe de canot à glace que dirige Jean Anderson peaufine les derniers détails avant de commencer son entraînement. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Sourire aux lèvres, Anderson ne perd pas de temps à présenter l’un des bolides qui serviront à son équipe pour les cinq courses de la saison.

On s'améliore encore, on trouve encore des petites affaires , confie-t-il.

Simplement heureux de reprendre la compétition, ajoute l’homme. Après tout, la pandémie a limité son équipe à une seule course en trois ans.

Depuis 2020, le nombre de courses est passé de sept à cinq. Jean Anderson, lui, a perdu l’apport de trois de ses hommes. Ils ne sont plus que six à représenter l’équipe du Château Frontenac.

Jean Anderson et son équipe pratiquent sans relâche en vue de la prochaine saison. Leurs pratiques se font maintenant sur le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Malgré tout, une cinquantaine d’équipes devrait prendre part à la mythique course du Carnaval qui se tiendra dans trois semaines, raconte celui qui agit également à titre de vice-président de l’Association des coureurs en canot à glace du Québec.

Le temps passe

Pour l'équipe qu'on va présenter au Carnaval, on est trois vieux de 63 ans à peu près. Je vais avoir 64 ans bientôt, mon frère Jacques a 62 et un autre a 61 ans , avoue Anderson.

Lucide, le canoéiste voit la prochaine génération, plus jeune, prendre progressivement la relève. Malgré sa centaine de victoires dans le circuit québécois, dont une vingtaine acquise au Carnaval, Anderson sait pertinemment que les temps changent.

C'est sûr qu'avec notre âge, les plus jeunes ont plus de gaz sur la pédale alors quand c'est juste un circuit simple et que tu fais juste pousser et mettre de l'énergie, on est moins avantagés, mais on tire notre épingle du jeu à éviter de faire des erreurs sur le fleuve , précise-t-il.

Cependant, il ne faut pas croire qu’il laissera d’autres équipes, certes plus jeunes, voler la vedette à son équipe et lui. Sans se mettre de pression, la formation vise deux ou trois podiums et, si possible, une ou deux victoires.

L'équipe de canot à glace de Jean Anderson prend d'assaut le fleuve Saint-Laurent sur lequel il est parfois complexe de naviguer. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

On a encore du plaisir. On aime vraiment ça. Gagne ou ne gagne pas, ce n’est pas ça qui est important, c'est vraiment de faire son mieux , énonce Jean Anderson.

Mais la passion reste

Quatre décennies plus tard, le corps moins agile mais l’esprit plus aiguisé, la passion de Jean Anderson ne s’estompe pas.

C'est un sport vraiment local, de Québec, qui est créé ici et qui est de haut niveau , clame-t-il fièrement.

Cet amour du sport l’amène à constamment remettre en question ses pratiques. C’est ce qui fait grandir le sport, dit-il.