Trappeurs cherchent acheteurs lors d’une rencontre annuelle à Jonquière

C'est une belle occasion d'amasser des fourrures pour notre production de l'année qui s'en vient , mentionne d’emblée, le directeur général de Bilodeau Canada, Samuel Bilodeau.

Le prix des fourrures est en chute libre depuis bien des années. Photo : Radio-Canada

Les trappeurs peuvent aussi confier les fourrures à des encans internationaux. On a une maison d'encan basée en Ontario qui récolte des fourrures partout en Amérique du Nord. Ils font des encans internationaux et c'est vendu aux plus offrants ajoute le directeur de l'Association des trappeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-André Racine.

Or, ce marché autrefois très lucratif n'est plus du tout ce qu'il était. La demande et le prix des fourrures continuent de chuter. La guerre en Ukraine vient également ébranler ce marché.

Au niveau des prix, c'est certain que c'est désolant, poursuit M. Racine. Dans les années 79-80, la fourrure de lynx du Canada était excessivement populaire. Les prix pouvaient varier entre 800 et 1200 $. Et présentement, si on a 70 ou 80 $ pour une fourrure de lynx, c'est vraiment une belle fourrure!

La Russie étant un acheteur de fourrure, ça cause des baisses au niveau des ventes , souligne le directeur de l'Association des trappeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-André Racine.

Trouver une relève

Question de motiver la relève, l'Association régionale des trappeurs a offert l'équipement de base à 25 jeunes qui souhaitent poursuivre dans cette voie.

C'est ma deuxième saison que je trappe. J'en ai encore beaucoup à apprendre. C'est des beaux moments en nature, aller voir nos collets, nos pièges. C'est pour ça que je fais ça. Tu ne fais plus d'argent avec ça. On le fait pour la passion , raconte un jeune trappeur, Alex Boily.

Une rencontre entre acheteurs et trappeurs s'est déroulée à l'hôtel Delta à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

L’Association des trappeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait plus de 200 membres, avant la pandémie. Désormais, ils ne sont qu’une trentaine.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche.