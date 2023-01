Après la pandémie l’industrie du mariage repart en force

De plus en plus de couples planifient des mariages en petit comité en raison de l’augmentation des prix du tissu, des cérémonies et des services, ​​mais la demande atteint un niveau record, selon l'industrie.

Après les restrictions sanitaires durant la pandémie de COVID-19, les entreprises de mariage disent avoir connu une demande comme jamais auparavant.

L'industrie prospère maintenant à un rythme très rapide en raison des dernières années de fermeture , explique Teale Malek, responsable du Canada's Bridal Show, un salon de la mariée organisé ce week-end à Toronto.

« Les entreprises qui travaillent dans l'industrie sont passées de zéro à 100 miles à l'heure. » — Une citation de Teale Malek, responsable du Canada's Bridal Show

Selon Teale Malek, de nombreuses entreprises de mariage font encore face à de nombreux retards en raison de la pandémie. Mais avec un coût de la vie plus élevé, les célébrations elles aussi coûtent plus chers. Un mariage moyen pourrait coûter près de 50 000 dollars alors que les années précédentes un tel événement pouvait coûter entre 30 000 et 40 000 dollars .

Les organisateurs doivent facturer davantage pour la nourriture et les boissons, les fleurs pour décorer, le DJ. Tout a augmenté [et] tout le monde a dû augmenter ses prix pour pouvoir survivre , poursuit Mme Malek.

Si cette augmentation des prix n'empêchent pas les couples de se marier, elle les pousse toutefois à organiser des célébrations de plus petites taille, entre 50 et 100 invités, explique-t-elle.

Cheyanna et son fiancé prévoient de se marier l'année prochaine. Photo : Radio-Canada

C’est ce dont témoigne Cheyanna Sammy qui s’est fiancée le jour de Noël, et qui prévoit de se marier l’année prochaine. Je veux un petit nombre d’invités, car certains de mes amis se sont mariés durant le confinement avec un maximum de 50 ou 60 personnes, et ce sont les plus beaux mariages que j’ai vus , dit-elle en précisant qu’elle fera attention aux dépenses pour son propre mariage.

De son côté, Karen Carrington, styliste pour le magasin de robes de mariées David's Bridal à Toronto, souligne que les prix des matériaux ont augmenté en raison de l'inflation, en particulier le satin, la dentelle et la broderie. Cependant, elle a décidé de ne pas augmenter le prix de vente de ses robes. On comprend que les femmes ont un budget, alors on s'assure de vendre des robes à des prix abordables pour que les femmes puissent les acheter , dit-elle.

Les ventes de Karen Carrington ont chuté de 30 % durant la pandémie. Photo : Radio-Canada

Mme Carrington, dont les ventes ont chuté de 30 % durant la pandémie, espère que le retour des salons comme celui-ci permettra aux entreprises de renflouer leurs caisses. C'est tellement important ce type d’évènement car en janvier et février c'est comme Noël pour l'industrie du mariage, les femmes sont excitées alors les ventes augmentent.

Même son de cloche du côté de Christopher Romano, directeur général de l’entreprise de divertissement Bongo & B Entertainment qui offre des prestations musicales et dansantes lors des mariages. Durant la pandémie, ses activités ont chuté de 90 %, dit-il. Nous avons été décimés [...] nous avons repoussé des centaines de mariages .

Mais l’année 2022 a marqué un retour en force, poursuit-il. Les gens nous appelaient deux semaines avant le mariage pour demander un violoniste, c'était un peu la panique [...] mais nous avons survécu , se réjouit-il, heureux que les affaires reprennent.

Selon la compagnie d'assurance Hello Safe, l'industrie du mariage en Ontario a enregistré des pertes de plus de 780 millions de dollars en 2020.

Avec les informations d’Andréane Williams et CBC