L’arrondissement MacNider à Métis-sur-Mer veut conserver son statut bilingue

Depuis l’adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, la moitié des résidents d'un territoire doivent avoir l’anglais comme langue maternelle afin que celui-ci conserve le statut de ville bilingue ou d’arrondissement bilingue.

Or, à la lumière du recensement de 2021 par Statistiques Canada, seulement 23 % des résidents de l’arrondissement ont déclaré avoir l’anglais comme langue maternelle.

Le maire de Métis-sur-Mer, Jean-Pierre Pelletier, tient cependant à ce que l’arrondissement garde le statut d’arrondissement bilingue.

On a deux populations ici. C’est normal que le conseil représente les deux populations et qu’il travaille pour les deux populations , soutient-il.

« On a un bon climat dans l’ensemble et on veut que ça reste comme ça. »