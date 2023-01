Emprisonnées depuis 30 ans, deux sœurs autochtones plaideront pour leur libération

Odelia et Nerissa Quewezance, toutes deux de la Première Nation de Keeseekoose, en Saskatchewan, ont été incarcérées depuis qu’elles avaient respectivement 21 et 18 ans. Elles ont toutes deux été reconnues coupables du meurtre au second degré d’Anthony Dolff.

Mardi commencera une audience de deux jours afin de déterminer si les deux sœurs pourront être libérées (et sous quelles conditions) alors qu’un examen ministériel examinera leur condamnation. Cet examen déterminera s’il y a eu une erreur judiciaire à l’encontre des deux femmes.

Ce sera leur première chance d’être libérées sous caution depuis leur arrestation le 25 février 1993 , explique James Lockyer, l’un de leurs avocats et cofondateur d’Innocence Canada, un organisme qui travaille pour exonérer les condamnés par suite d'une erreur judiciaire.

Elles ont très hâte , ajoute-t-il.

Lors de leur procès, la cour avait entendu que M. Dolff, un fermier du village de Kamsack, avait emmené les deux sœurs et leur cousin chez lui. Le trio l’aurait alors cambriolé avant de le poignarder, de l’étrangler avec un fil de téléphone et de lui lancer une télévision sur la tête.

Depuis, le cousin des deux sœurs a admis à plusieurs reprises avoir tué Anthony Dolff. Il avait d’ailleurs été reconnu coupable du meurtre au second degré, mais n’avait alors passé que quatre ans en prison puisqu’il n'était âgé que de 14 ans au moment des faits.

Odelia et Nerissa Quewezance, quant à elles, n’ont cessé de clamer leur innocence au fil des décennies.

Une communauté prête à les accueillir

De son côté, le chef de la Première Nation de Keeseekoose, Lee Ketchemonia, affirme que la communauté offrira son soutien aux deux sœurs si elles sont libérées et qu’elles choisissent de revenir vivre avec eux.

Lee Ketchemonia affirme que l'incarcération des deux sœurs a été particulièrement difficile pour leurs amis et leur famille membres de la Première Nation de Keeseekoose. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

Il s’agit d’une affaire injuste. Si elles ont été condamnées à tort, il est évident que nous allons essayer de leur donner le plus de soutien possible , affirme M. Ketchemonia qui a grandi avec Odelia Quewezance et qui la compare à une grande sœur.

Le chef de la Première Nation affirme que le conseil de bande souhaite voir les deux sœurs réintégrer la communauté.

Avec les informations de Dayne Patterson