Préposée aux bénéficiaires depuis 8 ans, elle quitte à cause de la surcharge de travail

Cette préposée aux bénéficiaires ne quitte pas le réseau de la santé avec gaieté de cœur. Après avoir pris une année complète à peser les pour et les contre, j’ai décidé de penser à ma santé mentale et à ma famille et de quitter mon emploi de préposée aux bénéficiaires au CIUSSS , écrit-elle dans un message au lendemain de sa démission.

Alexandra Duperré a publié cette photo sur ses réseaux sociaux le lendemain de sa démission. Photo : Avec l'autorisation d'Alexandra Duperré.

Au fil des ans, j’ai dû commencer à me dépêcher, négliger les soins pour permettre à tous les bénéficiaires d’être habillés, de manger et d’être propres. Le manque de temps et surtout de ressources ne me permet plus de donner les soins que je souhaitais offrir à ces personnes. Chaque jour, les préposées et infirmières doivent composer avec des effectifs réduits , poursuit-elle.

Le président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Côté, confirme que des préposés aux bénéficiaires ont quitté le réseau régional dans les dernières années justement à cause de la surcharge de travail.

C’est inquiétant quand on voit ce genre de personnel qui quitte le réseau. On entend souvent ce genre de commentaires et pas qu’auprès des préposés aux bénéficiaires mais aussi dans le secteur de la cuisine.

Le syndicat est en négociation à l’heure actuelle avec le gouvernement pour le renouvellement de sa convention collective, et établir des ratios clairs fait partie des revendications.

« Parfois pour une préposée aux bénéficiaires, on peut compter une vingtaine ou une trentaine de patients, la nuit par exemple. C’est à géométrie variable selon les quarts de travail, mais c’est le genre de nombre qu’on entend circuler régulièrement. » — Une citation de Olivier Côté, président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon Olivier Côté, il manque au moins une centaine de préposés aux bénéficiaires supplémentaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ils arriveraient dans le réseau, ils travailleraient à temps complet.

