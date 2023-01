L’armée est inquiète que le Canada ne fasse pas partie du pacte AUKUS

Le haut commandement des Forces armées canadiennes s'inquiète de ne pas avoir accès à des moyens technologiques dernier cri parce que le Canada ne fait pas partie d'un pacte de sécurité signé par ses plus proches alliés, soit l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Ce traité trilatéral, aussi connu sous l'acronyme AUKUS, a été annoncé en septembre 2021. Selon plusieurs, il a pour objectif de contrebalancer la présence militaire croissante de la Chine dans la région indo-pacifique, là où le Canada a de grands intérêts économiques.

Une grande attention avait été accordée à ce traité lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni avaient annoncé leur intention d'équiper l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire.

Toutefois, le commandement des opérations interarmées du Canada (COIC), le vice-amiral Bob Auchterlonie, a indiqué à La Presse canadienne que le traité va plus loin que cela.

La technologie nucléaire sous-marine existe depuis un certain temps déjà, alors la partager n'est pas si important. C'est plus grave lorsqu'on parle des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine ou l'apprentissage automatique quantique. Ces domaines évoluent rapidement.

« Nous devons faire partie de ces discussions. Pourquoi n'avons-nous pas été inclus? D'où vient la résistance? Est-ce notre politique? Allons-nous investir? Ce sont des questions qui soulèvent des inquiétudes. » — Une citation de Bob Auchterlonie, vice-amiral

Mystère à Ottawa

Le gouvernement fédéral n'a jamais expliqué les raisons pour lesquelles le Canada ne faisait pas partie de l'AUKUS. On ne sait même pas s'il avait été invité à signer ce traité. Le cabinet de la ministre de la Défense, Anita Anand, a de nouveau évité de répondre à cette question la semaine dernière.

Daniel Minden, un porte-parole de Mme Anand, a préféré parler de la participation canadienne au Groupe des cinq – une alliance qui regroupe les services de renseignement du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis – à l'OTAN et au NORAD.

Nous continuons à collaborer avec nos plus proches alliés pour garder les Canadiens en sécurité par l'entremise du Groupe des cinq et de nos partenariats bilatéraux , a écrit M. Minden dans un courriel.

Le haut-commissariat de l'Australie et l'ambassade des États-Unis ont transmis les questions aux responsables de leur capitale respective. Le haut-commissariat du Royaume-Uni n'a pas répondu.

Pour certains experts, l'absence du Canada de ce traité pourrait s'expliquer par la perception selon laquelle il ne serait pas assez dur avec la Chine.

Au cours des derniers mois, le Canada a durci sa position envers Pékin. Il a fermé la porte au géant chinois des télécommunications Huawei pour le développement du réseau 5G au pays, imposé de nouvelles restrictions sur la propriété étrangère dans le domaine des minéraux critiques et annoncé une nouvelle stratégie indo-pacifique.

Le vice-amiral Auchterlonie chante les louanges de cette nouvelle stratégie qui comprend le déploiement d'un plus grand nombre de vaisseaux de guerre et d'autres actifs militaires dans la région ainsi qu'une plus grande collaboration militaire avec divers pays.

« Cette stratégie et l'interdiction faite aux entreprises chinoises d'investir dans le Nord sont des pas dans la bonne direction pour le Canada. Nous prenons acte des défis que nous devons relever. » — Une citation de Bob Auchterlonie, vice-amiral

Pressions sur le Canada

Les autorités américaines ont longtemps averti le Canada qu'il serait tenu à l'écart du partage des renseignements sensibles si Ottawa n'adoptait pas une position plus forte contre la Chine. C'était notamment le cas pendant le règne de Donald Trump et les tergiversations canadiennes concernant le réseau 5G.

Je travaille avec nos partenaires du Groupe des cinq. Je n'ai pas constaté de changement quant au partage des renseignements, souligne le vice-amiral Auchterlonie. C'est bon signe.

Cet officier supérieur se dit conscient de l'existence d'une dimension politique à l'absence canadienne parmi l'AUKUS. Il reconnaît qu'il n'a peut-être pas à exprimer son inquiétude à ce sujet.