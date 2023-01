Bris au Centre Michel-Brière : le Tournoi Kiwanis n’est pas menacé

Au total, 32 équipes sont attendues à Malartic du 2 au 5 février. Après discussion avec les autorités de la municipalité, les organisateurs sont sûrs que le Centre Michel-Brière sera rouvert à temps pour accueillir les matchs prévus au calendrier.

Advenant le contraire, le tournoi se tournera vers Barraute pour présenter des parties.

« Disons que l’annonce de la fermeture à Malartic nous a causé pas mal de nervosité, reconnaît Yves Poulin, président de cette 55e édition. On avait besoin d’une 2e glace pour tenir un tournoi d’envergure. On s’est rapidement tourné vers Barraute, qui devient notre plan C. Ça voudrait dire plus de déplacement pour les équipes et les parents, mais le calendrier resterait le même. »

Le président ajoute que le Club Kiwanis n’a pas étudié le scénario d’annuler le tournoi pour une 3e année consécutive, après deux ans de pandémie.

« L’avenue d’annuler des matchs et de rembourser des équipes ne nous tentait pas du tout, lance Yves Poulin. Avec notre entente avec Barraute, on s’assure d’avoir le tournoi qu’on voulait, si jamais ça ne marche pas à Malartic. »

Le Club Kiwanis de Val-d’Or se réjouit de pouvoir enfin tenir son tournoi, qui demeure son activité de financement la plus importante.

« Les deux dernières années ont fait mal, souligne le président. L’argent qu’on fait, c’est essentiellement redonné à la communauté. On avait un bas de laine, mais on a grugé un petit peu dedans. On visait de refaire ce tournoi-là absolument. »