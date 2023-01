Voie de contournement : la fin des négociations déçoit

Des voix s’élèvent contre la décision de Transport Canada concernant le projet de voie de contournement à Lac-Mégantic. Vendredi, Ottawa a mis fin à la période de négociation de gré à gré avec les propriétaires de terrain qui se trouvent sur le tracé, et qui n'ont toujours pas d'entente.

L'avocat Frédéric Paré, qui représente 22 propriétaires sur 43 dans ce dossier, regrette un manque de communication de la part du gouvernement fédéral.

« Nous sommes déçus du processus, ça, c’est clair. Les communications avec Transports Canada ont été minimales, je vais les qualifier ainsi. Le gouvernement était beaucoup plus intéressé à communiquer avec les maires dans le dossier. » — Une citation de Me Frédéric Paré, avocat

Je m’attendais à avoir des appels quasiment toutes les semaines de la part du gouvernement, mentionne l’avocat. C’est silence radio. C’est nous qui avons relancé le gouvernement. Il explique que cette situation est stressante pour ses clients.

« Le gouvernement veut aller vite là-dedans. Il veut avoir une belle opération de communication pour les 10 ans [de la tragédie] au mois de juillet. Il brusque tout le monde en y allant avec les expropriations. » — Une citation de Me Frédéric Paré, avocat

De nombreuses craintes subsistent concernant les répercussions environnementales de la voie de contournement, notamment sur les nappes phréatiques.

On trouve cela aberrant ce tracé-là , explique l’un des propriétaires touchés, Kurt Lucas. Cette nouvelle étape est pour lui un abus de pouvoir . Le citoyen de la municipalité de Frontenac s’inquiète des répercussions du tracé actuel. Il faut que la science mène la décision et non pas une date du dixième anniversaire [de la tragédie].

Ce dernier mentionne ne pas avoir reçu d’informations directement de la part de Transport Canada, ni même des réponses du ministère à ces questions depuis 2021 .

Une rencontre entre les propriétaires et Transports Canada aura lieu vendredi prochain. Plusieurs propriétaires touchés contactés par Radio-Canada préféreraient qu'Ottawa opte plutôt pour la demi-voie de contournement qui éviterait le secteur de Frontenac.