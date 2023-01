Danser et enseigner la langue des signes

Musique accrocheuse, danse, et langue des signes : ce sont les ingrédients qui composent les populaires vidéos de lip signes publiées sur le compte TikTok de Chloé Blanchette. Depuis que ses réseaux sociaux proposent ce type de publication, elle voit son nombre d'abonnés bondir et perçoit un intérêt grandissant pour l'apprentissage de la langue des signes.

Après le temps des Fêtes, la danseuse professionnelle résidant à Bécancour a pris la décision de publier des lip signes, c’est ainsi qu’elle les appelle, sur TikTok. Depuis, Chloé Blanchette fait des vidéos en direct plusieurs fois par jour, où elle répond notamment à des demandes spéciales.

TikTok, avec l'algorithme que ça propose, ça a vraiment fait exploser mes vidéos. Et, je me suis mise à aller en live pour parler d'un autre sujet que la surdité et tout le monde s'est mis à me demander : peux-tu faire mon nom en alphabet en Langue des signes québécoise (LSQ)? , lance Chloé Blanchette, vêtue d’un coton ouaté vert fluo, à l’image de ses vidéos colorées.

La créatrice de contenu sur le web a donc décidé de répondre à la demande de ses abonnés, dont les lip signes avaient piqué la curiosité.

Je me suis mise à vraiment développer le concept et ça a été vraiment apprécié de la part des gens qui ne connaissent rien à la surdité. Ça les réveille [et ils se disent] que ça existe et ils veulent apprendre la langue des signes. Pour moi, c'est comme une façon de créer un pont entre la communauté entendante vers la communauté sourde , précise-t-elle.

En une semaine, 5000 nouvelles personnes se sont abonnées à son compte TikTok, qui compte dorénavant plus de 17 000 abonnés. Pour répondre à la demande, elle a mis sur pied des cours de LSQ en ligne, auxquels 75 personnes se sont déjà inscrites.

Les lip signes permettent à celle qui est aussi danseuse professionnelle de combiner ses deux passions.

C'est vraiment le côté spectaculaire, poétique et la beauté de la langue des signes que je peux transmettre à travers les lip signes , ajoute Chloé Blanchette. Elle est convaincue que ce médium amène ses abonnés à s’intéresser par la suite à la langue des signes et à l’ensemble de la communauté malentendante.

Grandir avec un frère et une sœur sourds

Chloé Blanchette a appris la langue des signes très jeune, puisque sa grande sœur et son petit frère sont tous les deux malentendants.

Quand tu nais, ta sœur, c’est ton modèle. Moi j’observais; elle s’exprimait en signes. Très, très jeune, j’ai commencé à copier sa façon de communiquer. Même que mes parents, à un certain moment, se demandaient si moi-même j’étais sourde, parce que je m’exprimais très peu par la voix , raconte la jeune femme.

Chloé Blanchette a enseigné la LSQ pendant plus de dix ans. Elle a aussi fondé avec son frère Jérôme l'entreprise Vibrasigne, qui produisait des vidéos abordant les enjeux de la communauté sourde et qui offrait des conférences dans les écoles. Depuis quelques mois, Chloé et son frère poursuivent des projets séparément.

Elle souhaite maintenant utiliser sa plateforme pour informer la population sur la communauté malentendante. Ils sont talentueux, ils ont des emplois partout, mais ils ne sont pas vus, ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils font. Puis, ce sera toujours pour moi une grande mission de mettre le miroir sur la beauté de leur communauté , ajoute-t-elle.