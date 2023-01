Un chef ouvre la cuisine de son restaurant à un programme d’insertion des Ukrainiens

Il y a un peu plus de six mois, la vie semblait bien différente pour Nataliia Bodnrchuk qui a fui l'Ukraine avec sa famille alors qu'elle était enceinte de jumeaux. Aujourd'hui, cette mère de quatre enfants est à Edmonton où elle travaille pour soutenir sa famille et d'autres nouveaux arrivants.

Photo : Radio-Canada / Brendan Coulter.