De grandes quantités de pluie verglaçante tomberont sur l’Est-du-Québec lundi

En provenance de la côte est des États-Unis, la dépression devrait faire son entrée dans la province par la Gaspésie lundi en matinée. Il s’agit d’un événement météorologique à ne pas négliger, selon Alain Roberge, météorologue à Environnement Canada.

Alain Roberge, météorologue à Environnement Canada Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Alain Roberge

On parle de neige et de grésil qui devraient se transformer rapidement en verglas au cours de la matinée lundi en Gaspésie et en Basse-Côte-Nord. Les régions du Bas-Saint-Laurent et le reste de la Côte-Nord vont recevoir le verglas plus tard en après-midi , explique-t-il.

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur à Baie-Comeau, à Sept-Îles et à Port-Cartier, où les quantités de verglas seront plus importantes.

Le météorologue précise que de deux à cinq millimètres de pluie verglaçante tomberont sur le Bas-Saint-Laurent et sur la majorité des secteurs de la Côte-Nord.

Pour leur part, des secteurs de la Gaspésie et de la Basse-Côte-Nord pourraient toutefois recevoir des précipitations de verglas qui pourraient atteindre jusqu'à 20 millimètres.

Alain Roberge invite à la prudence la population de l’Est-du-Québec puisque le verglas pourrait se maintenir pendant plusieurs heures et même jusqu’à mardi matin dans certains secteurs de la Gaspésie.

Les routes pourraient devenir glacées et glissantes. De fortes quantités de glace pourraient casser des branches d'arbres ou briser des fils électriques.

De son côté, Hydro-Québec indique surveiller la situation de près.