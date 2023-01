Thibeault et Guillemette nommés athlètes internationaux au Gala Sport-hommage Mauricie

Le Gala Sport-hommage Mauricie était de retour devant public samedi, à l’Espace Shawinigan. Plus de 300 personnes ont assisté à la soirée qui a couronné Tammara Thibeault et Mathias Guillemette comme athlètes de niveau international de l’année.

La boxeuse et le cycliste font partie de la vingtaine de lauréats de la 39e année du gala. En plus des trophées, plus de 20 000 $ en bourses ont été remis aux acteurs et événements de la scène sportive régionale.

Soupir de soulagement, mais mission accomplie! Nous avons eu une soirée magnifique, une soirée plus expéditive que les années antérieures, et encore une fois, on voit que notre région est bien nantie côté athlètes internationaux. De voir nos athlètes qui brillent, nos organisations, c'est vraiment rafraîchissant et ça démontre que le sport amateur en Mauricie est en pleine santé , a exprimé le président de la Corporation Sport-hommage Mauricie, André Beauchesne.

La boxeuse championne du monde et panaméricaine en 2022, Tammara Thibeault, a reçu le titre international dans une catégorie tout étoile. La kayakiste Andréanne Langlois et la patineuse sur courte piste Florence Brunelle étaient les autres finalistes.

Le titre masculin international a été décerné à Mathias Guillemette. C’est un tour du chapeau pour le cycliste trifluvien qui célébrait son 21e anniversaire le jour même du gala, sacré athlète de niveau québécois en 2019 et de niveau canadien en 2020. C'est sûr que le Gala Sport-hommage, j'ai toujours été très content d'être là et d'y participer. Le gagner cette année dans la catégorie au-dessus, ça fait plaisir , commente-t-il au lendemain de l'événement.

Les trophées du 39e Gala Sport-hommage Mauricie, faits de plastique recyclé, ont été fabriqués à Shawinigan. Photo : Radio-Canada / David Dufresne-Denis

Joint en Arizona où il s’entraîne pour ses prochaines courses, il reconnaît que sa saison 2022 lui a permis de progresser sur la scène internationale, notamment son 5e rang au classement final de la Ligue des champions de l’Union cycliste internationale.

Cette année, j'ai fait un grand pas. C'était ma plus grosse année à vie de cyclisme. C'est définitivement pour ça que j'ai reçu le prix. Je pense que de juste avoir un gala de la Mauricie, c'est exceptionnel. Peu importe ça fait combien d'années que ça roule ou c'est qui les athlètes, je pense que n'importe quel athlète qui fait un sport et qui est dédié à son sport mérite d'avoir un prix à la fin de l'année , ajoute le cycliste qui amorcera sa saison en février lors de la première Coupe des Nations en Indonésie.

Aux yeux de son père, la soirée occupe un rôle majeur dans la visibilité accordée au sport amateur. C’est peut-être plus facile de couvrir les sports professionnels, mais le sport amateur, souvent, on a de très belles étoiles qui filent dans le firmament, en Mauricie, il faut les regarder et il faut les voir passer , souligne Michel Guillemette.

La relève

C’est justement auprès des athlètes de la relève que le Gala et ses bourses ont le plus de retombées.

Marie-Ève Nault est bien placée pour en témoigner. Intronisée en 2022 au Temple de la renommée du soccer québécois, la Trifluvienne a été saluée samedi soir d'un Coup de chapeau de Sport-hommage. Elle a déjà reçu il y a quelques années le titre d’athlète de niveau international. C'est vraiment ici que tout commence. Peu importe le rêve, peu importe les objectifs, quand on sait que les gens de notre région nous soutiennent, ça fait toujours chaud au coeur. Ça nous permet de continuer à avancer et de réaliser nos rêves , mentionne-t-elle.

L'entraîneuse Andréanne Thériault (à gauche) et l'équipe U14 féminin du Club de soccer de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Justement, d’autres jeunes joueuses pratiquant le même sport que Marie-Ève Nault ont eu un moment de gloire samedi. Le U14 féminin du Club de soccer de Trois-Rivières est devenu l’équipe mineure par excellence.

« Les filles peuvent être vraiment fières du travail accompli. Je n’ai fait que les soutenir là-dedans. Je pense que pour l'instant, elles ne réalisent pas encore ce qu'elles viennent de gagner. En fait, c'est très, très, très prestigieux et un jour elles vont réfléchir à ça et dire Wow, c'était gros ce qu'on a réussi à accomplir. » — Une citation de Andréanne Thériault, entraîneuse, U14 féminin, Club de soccer de Trois-Rivières

À 14 ans, Louis-Karl Ménard, sextuple médaillé aux Jeux du Québec de l'été 2022 en cyclisme sur route et en vélo de montagne, a été choisi l’athlète masculin par excellence de niveau québécois en sport individuel. Je pense que ça peut être une motivation pour les jeunes de savoir que leurs performances sont bien méritées. Pour ma part, je suis très content. Les lauréats, on a besoin de ça , soutient-il.

Louis-Karl Ménard a reçu le titre d'athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport individuel, au 39e Gala Sport-hommage Mauricie. Photo : Radio-Canada

L’équipe par excellence a été celle des Cataractes de Shawinigan, grâce à leur première Coupe du Président en 53 ans. On est très, très privilégiés d'avoir un tel prix, on est vraiment contents et heureux. Ça a été une année extraordinaire qui se termine tellement bien avec ce beau prix-là , convient le président de l’équipe, Roger Lavergne.

Reconnaître les officiels

Le Gala Sport-hommage a aussi jugé nécessaire de souligner l’apport d’autres acteurs de la scène sportive, donc celui de quatre officiels de la relève : Nala Fall (basketball), Simon Grenier (futsal), Patrick Hubert (football) et Alexandra Proulx (soccer). Les officiels, souvent, ils se font huer, mais pour la première fois, ils sont applaudis, ce qui est plutôt rarissime , note André Beauchesne, qui en était à son 36e gala.

En outre, le Temple de la renommée sportive de la Mauricie a accueilli quatre nouveaux membres : l’entraîneur de hockey Jacques Laporte, le kayakiste double athlète olympique, Richard Dober fils, le physiothérapeute Fernand Bouchard, et le champion de boxe Ovila Chapdelaine, à titre posthume.

Vers le 40e Gala

Les lumières s’éteignent à peine sur le 39e Gala Sport-hommage que déjà, l’organisation pense au 40e. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la 40e édition, qu’on vous promet phénoménale. On va faire ça sous forme de retrouvailles, avec d’anciens athlètes honorés dans les années 70, 80, 90, début 2000. En Mauricie, on a une excellente cohorte d’athlètes , conclut André Beauchesne.

Le prochain gala est prévu en janvier 2024.