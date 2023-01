Un projet pour aider les jeunes à arrêter de vapoter à l’école D'Iberville

Vaccompagnateur a été initié par le Conseil québécois sur le tabac et la santé en septembre 2021.

Ce projet pilote permet aux milieux scolaires d’offrir aux élèves un outil adapté d’aide à la cessation nicotinique, explique le CQTS sur son site Internet.

Sur une dizaine de semaines, les élèves qui le souhaitent vont participer à des rencontres, notamment pour s'informer sur le sujet.

La travailleuse sociale à l'école secondaire Kathy Germain qui s'occupe du projet affirme que la demande pour ce programme vient des jeunes.

C'est une animation de groupe pour 4 à 10 élèves pendant 10 semaine. Ça va se dérouler une fois par semaine durant les périodes de classe. Les élèves vont être interpellés à venir participer à des ateliers avec des activités vraiment très définies, des thèmes prédéfinis sur les saines habitudes de vie, sur les techniques de cessation, sur les symptômes reliés à la cessation du vapotage , explique l'intervenante. Le programme est vraiment clé en main, donné par le Conseil québécois sur la santé et le tabac. Tous les outils, les documents et les thématiques ont été établis par le conseil , ajoute la responsable.

Selon l'Enquête québécoise sur le tabac et les produits de vapotage menée auprès de 13 500 personnes de 15 ans et plus de juillet à novembre 2020, près de trois quarts des participants ont indiqué utiliser uniquement la cigarette traditionnelle contre 17 % seulement la cigarette électronique.

Kathy Germain ajoute que les jeunes qui participent aux ateliers pourront discuter de leurs trucs, de s'entraider aussi, de se trouver un réseau qui va les supporter dans leurs [efforts pour] arrêter de fumer. Donc c'est ça l'objectif et aussi d'avoir un milieu sans jugement parce que souvent les jeunes qui vapotent se sentent jugés par les autres, mais là c'est sans jugement. Ça se peut qu'ils fassent des rechutes, qu'ils recommencent à vapoter, ce n'est pas grave, on va les accueillir pareil, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les supporter dans leur volonté de cesser de vapoter , insiste l'intervenante qui rappelle que l'école participe aussi au Plan génération sans fumée du même CQTS .

Selon Kathy Germain, le vapotage est répondu chez les élèves et le phénomène a été accentué par la pandémie.

Le premier atelier devrait se tenir le 2 février au sein même de l'établissement scolaire.