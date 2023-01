Peu après 13 h samedi, un bris mécanique a mené à l'interruption préventive de la remontée de l'Express Sud. Les skieurs coincés dans les télésièges ont dû être évacués par le personnel de la station de ski.

Le service a été complètement rétabli aux alentours de 14 h. Personne n'a été blessé.

Le porte-parole du Mont-Sainte-Anne et de la station de ski Stoneham, Hughes Leclerc, n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada concernant la cause exacte de l'interruption. Il a toutefois affirmé par messagerie texte que la panne de samedi a duré 35 minutes.

Le président-directeur général de l’ ASSQ , Yves Juneau, affirme que ce type d'interruption survient fréquemment.

Ce qui est arrivé [samedi] pour nous, c'est plutôt une situation commune qu'on voit partout à travers l'industrie , a-t-il expliqué en entrevue au pied du Mont-Sainte-Anne.

Yves Juneau est président-directeur général de l’ASSQ. (Archives) Photo : Gracieuseté de l'Association des stations de ski du Québec

Il rappelle qu'une interruption préventive n'est pas une mauvaise chose en soi. Cela signifie que les systèmes de sécurité sont fonctionnels.

C'est pour ça qu'on a des mécaniciens certifiés sur place qui vont intervenir pour s'assurer que tout est sécuritaire. C'est ce qui est arrivé [samedi] , dit-il.

S'il affirme que tout a été fait dans les règles de l'art , il concède toutefois que la réputation de la montagne s'en retrouve affectée.

C'est énormément dans l'œil du public, et il y a quand même eu des accidents qui ont été vus ici. Donc c'est clair que ça crée un dommage réputationnel , admet ce dernier.

Un hiver mouvementé

La panne de samedi est survenue alors que la station de ski ouvre pour une première fin de semaine complète depuis plus d'un mois. La remontée L'Étoile filante demeure cependant fermée.

La montagne a mis ses activités sur pause le 10 décembre dernier en raison de la chute d'une des gondoles de la remontée mécanique de l'Étoile filante. Une erreur de procédure serait à l'origine de cet accident, selon Resorts of the Canadian Rockies (RCR), l'exploitant du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham.

Le 16 décembre, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a ordonné l'arrêt de cinq remontées de la station de ski en demandant à l'exploitant de prouver que ses installations sont sécuritaires.

La station de ski a rouvert ses portes le 8 janvier après que la RBQ a obtenu la documentation attestant que les installations de RCR sont sécuritaires.

Coup de malchance, la station de ski de Stoneham a été plongée dans l'obscurité vendredi soir en raison d'un bris du côté des installations d'Hydro-Québec.

Avec les informations de Magalie Masson