Un hôpital de London passe aux masques biodégradables

L’Hôpital St. Joseph à London en Ontario indique être le premier hôpital de la province à utiliser des masques médicaux biodégradables et compostables. L’institution utilise près de 1,5 million de masques par an.

L’hôpital a indiqué jeudi être déjà en train d’utiliser ces masques qui par ailleurs lui coûtent moins cher que les masques médicaux habituels.

Ces nouveaux masques sont conçus à partir de polymères issus de plantes. En les comparant à des masques chirurgicaux classiques, des recherches indiquent que ces masques biodégradables produisent 65 % d’émission de CO2 en moins entre le moment de leur fabrication et leur décomposition.

Je pense que tout le monde sait [...] que le nombre de masques utilisés a grimpé en flèche depuis le début de la COVID-19. C’est plus de 800 % d’augmentation , indique Toby O’Hara, le directeur général des services de gestion du matériel médical.

Les masques qu’on utilisait jusque là étaient synthétiques, donc faits en plastique. Tout le monde était sur la même longueur d’onde lorsqu’on voyait les poubelles se remplir , ajoute-t-il.

L’hôpital va dorénavant acheter des masques à l’entreprise canadienne PADM Medical qui commercialise les masques VIRALOC. Les représentants de l’hôpital n’ont toutefois pas été en mesure de communiquer le coût des masques, mais assurent que cela coûtera moins cher que les masques synthétiques.

Lorsque nous pouvons prendre une décision pour prendre un autre chemin et utiliser un produit plus soucieux de l’environnement, ou biodégradable, ou compostable, nous prendrons toujours cette route lorsque c’est possible ,assure Lori Higgs, la vice-présidente du soutien clinique de l’hôpital.

Elle ajoute que l’hôpital St. Joseph a par ailleurs mis en place un programme de compostage des déchets organiques des repas que n’ont pas consommés les patients.

L’hôpital a commencé la transition vers les masques biodégradables à la mi-décembre et ces derniers devraient être utilisés exclusivement dans les prochains jours.

D’autres hôpitaux au Manitoba et en Saskatchewan ainsi que plusieurs maisons de retraite utilisent déjà ces masques.

Avec les informations de Angela McInnes de CBC.