La pêche sur glace, un plaisir retrouvé chaque hiver par de nombreux Manitobains

Sur le lac Minnedosa, à un peu plus de 200 km à l’ouest de Winnipeg, on retrouve des dizaines de ces petites cabanes, dont celle appartenant à Steve Woychyshyn, un amoureux de ce sport. Ce dernier a d’ailleurs voulu profiter du beau temps de samedi dernier pour y passer la journée avec ses amis.

Lors d’une journée comme celle-ci, on n’y peut rien, on doit profiter de l’extérieur. C’est tellement une belle ambiance d’être sur le lac , raconte-t-il. On ne vient pas seulement ici pour pêcher. On fait de la motoneige, on mange, on prend des repas...

Steve Woychyshyn apprécie ce sens de la camaraderie qui se crée entre les pêcheurs. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Pour Steve Woychyshyn, le plaisir de pêcher sur la glace ne vient pas seulement du fait d’attraper des poissons, mais aussi de la communauté qui se forme chaque hiver.

Chaque hiver, une véritable petite communauté se crée sur le lac Minnedosa. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Afin de transmettre sa passion à la future génération, M. Woychyshyn emmène souvent ses deux fils avec lui. Lors de son dernier séjour sur le lac, il est parvenu à attraper huit poissons, ce qui a réjoui ses enfants, dit-il.

« Il y a beaucoup de camaraderie. Vous venez ici et profitez du grand air avec les amis et la famille. C’est très amusant. » — Une citation de Steve Woychyshyn, pêcheur sur glace

Selon le pêcheur, c’est d’ailleurs ce sentiment de camaraderie et de communauté qui fait en sorte que chacun s’assure de garder l’endroit propre et d’offrir son aide si un voisin en a besoin.

Austin Taylor est parvenu à pêcher 27 poissons au cours du dernier mois. Un début de saison encourageant pour le jeune pêcheur. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Même son de cloche du côté d’Austin Taylor qui apprécie également la communauté du lac Minnedosa. Il explique que chaque cabane est installée l’une près de l’autre, ce qui facilite l’entraide et la socialisation.

C'est d'abord un ami qui a initié Austin Taylor à la pêche sur glace, il y a environ quatre ans. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Ce samedi, Austin Taylor est parvenu à pêcher quatre poissons en moins de deux heures. Une journée décente , dit-il, satisfait.

Après l'avoir pêchée, Austin Taylor relâche sa prise dans le lac. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le pêcheur manitobain tente de venir sur le lac le plus souvent possible. Au cours du temps des Fêtes, il a pu prendre une semaine de congé. Il est venu sur la glace presque tous les jours.

Austin Taylor a choisi de construire sa propre cabane de pêche il y a environ trois ans. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Austin Taylor ne pratique ce sport que depuis quatre ans, quand un ami l’a emmené avec lui pour une sortie sur le lac. Dès le premier poisson, il est tombé en amour avec la pêche.

Aujourd’hui, il a sa propre cabane qu’il tente de garder la plus propre possible afin d’y accueillir autant d’amis qu’il le veut. Un four à bois s’assure de garder l’endroit chaud et confortable.

J’aime allumer un petit feu, mettre mes lignes à l’eau et attendre que le poisson morde , explique-t-il en souriant.

Avec les informations de Chelsea Kemp