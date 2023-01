Awesome Games Done Quick amasse 3,5 millions de dollars ($) pour la prévention du cancer

Du 8 au 15 janvier, des joueurs et joueuses de partout dans le monde ont montré leurs habiletés en tentant de terminer quelque 150 jeux vidéos le plus rapidement possible, allant de titres classiques à ceux fraîchement sortis, afin d’amasser des fonds pour la Fondation Prevent Cancer.

Pour gagner de la vitesse, les personnes participantes profitent habituellement de bogues de développement, d’attaques secrètes et de différentes combinaisons de boutons sur la manette de jeu.

Un nouveau record du monde

L’événement AGDQ 2023 a été l’hôte de plusieurs records, dont une course en mode tout est permis de Super Mario Galaxy 2. Le sprinteur Jhay a réussi à terminer le jeu en 2 heures 54 minutes et 51 secondes, battant le précédent record du monde de 4,4 secondes.

https://twitter.com/GamesDoneQuick/status/1612960829451780097  (Nouvelle fenêtre)

Quelque 80 000 personnes ont assisté à l’exploit en direct, selon ce qu’a publié dans un gazouillis le joueur.

Jouer les yeux bandés

Tous les ans, des sprinteurs et sprinteuses vidéo tentent de terminer des jeux les yeux bandés lors des événements de Games Done Quick. Cette fois-ci, MrGymnast86 a réussi à déjouer tous les donjons de The Legend of Zelda: Skyward Sword à la Wii en 3 heures et 5 minutes, sans pouvoir voir quoi que ce soit.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Un peu de Montréal à AGDQ

Il y avait un peu de Montréal dans la compétition amicale, avec le jeu phare du studio montréalais Tribute Games Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, joué par quatre personnes, GeneralAndrews, Dospostmann, Benja et Paul_Knives, lundi.

Le jeu a été terminé en 56 minutes et 18 secondes par ces deux derniers en mode coopératif, battant le précédent record du monde établi à 59 minutes 25 secondes.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Toutes les prouesses des joueurs et des joueuses d’AGDQ 2023 peuvent être vues ou revues sur la chaîne Twitch de l’organisation.

De retour en ligne

Malgré un retour en présentiel lors de l’événement estival Summer Game Done Quick (SGDQ) en 2022, la version hivernale AGDQ s’est tenue en ligne, plutôt qu’en Floride comme prévu.

Parmi les raisons évoquées lors de l’annonce de ce changement en septembre 2022, les têtes organisatrices ont mentionné le mépris constant de l’État pour les dangers liés à la COVID-19, ainsi que l’agressivité accrue envers les personnes LGBTQ+, y compris la loi connue sous le nom de Don’t Say Gay (ne dit pas gai, en français).

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Depuis sa création, l’organisation, qui a fait ses débuts en 2010, a amassé plus de 23,2 millions de dollars américains (31,1 millions de dollars canadiens) en dons, qui ont pu être versés à des organismes internationaux, dont Médecins sans frontières et le Fonds Malala.

Le prochain rendez-vous des adeptes de sprint vidéo est prévu du 26 février au 5 mars prochain, avec Frost Fatales, un marathon 100 % féminin.