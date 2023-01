Un fondeur de l’Outaouais marque l’histoire d’Haïti aux Jeux mondiaux universitaires

Lors de la cérémonie d’ouverture, jeudi, les spectateurs dans les gradins ont accueilli l’arrivée de Théo Mallet en l'applaudissant et en l’encourageant. C’était vraiment spécial , raconte-t-il du moment où il a traversé la surface de la patinoire à Lake Placid, dans l’État de New York, aux États-Unis.

Théo Mallett, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux universitaires d'hiver 2023, à Lake Placid, aux États-Unis. Photo : Instagram/Chelsea Nordiq

Quand je marchais en tenant le drapeau et en le brandissant, la foule devenait folle , se remémore le jeune athlète de 21 ans, originaire d'Haïti et adopté à l’âge de deux ans et demi par des parents canadiens.

Bien que Théo Mallett est le premier à représenter Haïti aux Jeux mondiaux universitaires d'hiver, d’autres athlètes avant lui ont porté les couleurs de ce même pays lors de compétitions de sports hivernaux.

Par exemple, en 2022, l'athlète de ski alpin Richardson Viano a participé aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing. C’est d'ailleurs la présence de ce dernier aux J.O. qui a inspiré Théo Mallett à aller de l'avant.

Je voulais être le premier à représenter Haïti en ski de fond , a dit M. Mallett, qui souhaite donner une image très positive du pays en participant à cet événement.

Sa famille a donc entrepris des recherches et elle est entrée en contact avec la Fédération haïtienne de ski, qui leur a indiqué les critères à respecter pour représenter le pays, qui implique l’obtention de son passeport haïtien.

Puisqu’il est le seul et le premier athlète à représenter Haïti aux Jeux mondiaux universitaires d'hiver, Théo Mallett a pu jouer un rôle actif dans la conception de l’uniforme qu’il montrerait au monde entier.

Des passionnés de ski, ses parents l’ont rapidement initié à ce sport. Son père, Dan Mallett, se souvient que Théo pouvait à peine marcher à son arrivée au Canada, mais qu' un an et demi plus tard, il aimait la neige sur des skis .

L'appréciation pour le sport a amené Théo Mallett à se joindre au club de ski de fond Chelsea Nordiq et à faire de la compétition. Depuis, je n’ai pas arrêté , affirme-t-il, et je suis toujours motivé à continuer et à voir où cela me mènera .

La participation de Théo Mallett aux Jeux mondiaux universitaires d'hiver survient alors qu'Haïti est plongé dans une crise politique et sécuritaire depuis un an et demi. Le fondeur espère que sa présence offrira un vent d’optimisme à travers les difficultés.