Une gaffe sur TikTok envoie une Yukonnaise en voyage au pays de Galles

La vidéo, publiée sur TikTok en novembre, n’a duré que 28 secondes, mais a réussi à énerver de nombreux Gallois. Je ne suis pas souvent surprise, mais j'ai été très étonnée de voir la portée de ce réseau social , raconte Pavlina Livingstone-Sudrich. « Vous devez faire attention, car lorsque vous publiez quelque chose, vous en perdez complètement le contrôle. »

Pavlina Livingstone-Sudrich a l’habitude de publier des vidéos comiques de son quotidien au Yukon, et de ses aventures en nature, pour ses 193 000 abonnés. Dans la vidéo, qui lui vaut maintenant un voyage éducatif de 11 jours au pays de Galles, la Yukonnaise montre un nouvel accessoire, une bouillotte en laine à porter sous ses vêtements d'hiver pour la garder au chaud à l'extérieur.

Et là, c'est le drame, car elle explique que la bouillotte a été confectionnée à la main par une femme au pays de Galles, en Angleterre . Certes, le pays de Galles fait partie du Royaume-Uni, tout comme l'Angleterre, mais ce sont deux pays distincts.

J'ai su sur le moment que j'avais fait une erreur , se souvient la Yukonnaise. Mais j'ai pensé, vous savez, parfois il suffit de garder la première prise. Bien sûr, je voulais dire le Royaume-Uni, c'était un lapsus.

Le lendemain de la publication de la vidéo, des Gallois très en colère donnent des leçons de géographie à la créatrice de contenus.

Pavlina Livingstone-Sudrich est mortifiée, dit-elle, à l'idée d'avoir insulté la fierté nationale galloise, d'autant plus que venant du Yukon, elle assure avoir un profond respect pour les concepts d'autonomie gouvernementale, de décentralisation et d'autonomie politique.

En plus de cela, sa mère est une ancienne journaliste. Je me suis trompé sur les faits et elle était livide.

Onze jours pour découvrir la culture galloise

Même l’ancien premier ministre du Yukon, Sandy Silver, lui a fait une remarque en la croisant sur le chemin du travail. Il m’a dit : "Wow, vous avez vraiment touché une corde sensible chez les Gallois."

Pavlina Livingstone-Sudrich publie une semaine plus tard une vidéo d’excuses, en anglais et en gallois, du bureau du premier ministre avec Sandy Silver lui expliquant de manière drôle la différence entre les pays.

La Yukonnaise termine sa vidéo en suggérant au premier ministre gallois Mark Drakeford de l'inviter à visiter son pays. Le lendemain, elle se réveille avec une vidéo de ce dernier l’invitant à venir au pays de Galles.

Le voyage ne devrait pas comporter uniquement des visites de châteaux, comme celui de Cardiff sur cette photographie. Photo : Reuters / MOLLY DARLINGTON

Le mois prochain, Pavlina Livingstone-Sudrich et son compagnon visiteront le pays pendant 11 jours. Le voyage est organisé par le gouvernement gallois, et un itinéraire est en cours d'élaboration pour tout savoir sur la souveraineté galloise, la langue, leur décentralisation, leurs efforts de revitalisation de la langue, leur campagne, leurs paysages .

La Yukonnaise se dit reconnaissante d'avoir la chance de transformer une gaffe embarrassante en une connexion interculturelle significative. À une époque où une erreur [peut ruiner votre réputation], ceci a été une démonstration de la réelle générosité d'esprit des Gallois.

Avec les informations de Dave White