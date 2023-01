Québec d’abord veut rebondir en 2023

C’est à nous de tirer notre épingle du jeu, il n’y a pas d’excuses , lance Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord.

Catapulté à la barre du parti dans la foulée de la démission de Marie-Josée Savard, l’élu du secteur Maizerets admet que certains apprentissages se sont faits à la dure.

Au moment de l’adoption du budget municipal, l’automne dernier, l’équipe du maire a su manœuvrer pour obtenir l’appui des conseillers indépendants opposés au tramway et éviter de faire de réelles concessions à l’opposition officielle.

Bruno Marchand a négocié l'appui d'élus indépendants opposés au tramway pour assurer l'adoption du budget municipal, en décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Questionné à savoir s’il aurait dû voir venir plus tôt le réalignement des forces à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve préfère regarder devant.

Je n’ai pas de regrets, mais on s’ajuste , glisse-t-il.

Combler un vide

Même si le maire Marchand caracole en tête des sondages, Claude Villeneuve estime que son étoile pâlit.

Selon lui, de plus en plus de citoyens notent un écart entre le discours de Bruno Marchand et la réalité.

Je sens qu’il y a un vide à combler , note le chef de Québec d’abord.

Après avoir promis l’itinérance zéro en campagne électorale, Bruno Marchand n’a pu prévenir la fermeture du Local Centre-Ville, dans Saint-Roch, qui accueillait quotidiennement quelque 150 personnes sans-abri.

Le problème de l'itinérance prend de l'ampleur à Québec. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Lors du dernier conseil municipal de 2022, Québec forte et fière a essuyé un véritable barrage de questions de résidents dénonçant l'inaction de la Ville dans le dossier.

« Bruno Marchand n’est pas en contact avec le terrain dans sa propre ville, c’est un problème. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Récemment, le maire Marchand a annoncé qu’il présiderait un nouveau comité sur l’itinérance au sein de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Il doit aussi se rendre en Colombie-Britannique pour discuter du phénomène avec le maire de Vancouver, Ken Sim.

On a l’impression que le maire aime suivre les dossiers à 30 000 pieds d’altitude. Il n’est même pas capable de rencontrer les gens sur ce dossier-là à Québec , raille Claude Villeneuve.

Un allié du tramway

Québec d’abord croit aussi que la tenue d’un état des lieux s’impose dans le dossier du tramway.

Selon Claude Villeneuve, les négociations qui piétinent entre Alstom et le bureau de projet pour le contrat du matériel roulant pourraient avoir un impact sur l’échéancier de réalisation et le budget du tramway.

On a beaucoup d’inquiétude, admet-il. On ne peut pas rater notre coup.

Le chef de l’opposition officielle maintient son appui au projet, mais déplore le manque de transparence de l’administration Marchand.

La Ville plaide qu’elle est tenue à la confidentialité jusqu’à la conclusion du processus d’approvisionnement. Claude Villeneuve réplique que le comité plénier sur le budget municipal a permis aux élus d’obtenir plusieurs réponses sur l’évolution du projet.

Ce serait très malheureux que le maire se réfugie derrière des considérations légales pour éviter que le débat se fasse , tranche-t-il.

Pas une force de nuisance

Au maire Marchand, qui l’accusait dernièrement de bougonner , Claude Villeneuve réplique qu’il se fera encore plus insistant en 2023.

Il assure qu’il ne deviendra pas une force de nuisance au conseil municipal, mais promet de talonner Québec forte et fière sur ses engagements, notamment en matière de protection des arbres ou de qualité de l'air dans Limoilou.

Le maire, dit-il, doit désormais assumer son bilan, tout comme sa décision récente de s’allier avec Jean-François Gosselin et Bianca Dussault, deux élus anti-tramway de la première heure.

Jean-François Gosselin et Bianca Dussault ont quitté Québec 21 l'an dernier afin de siéger comme indépendants. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin