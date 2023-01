Des architectes au service des victimes ukrainiennes

Angelina Serhiivna était autrefois cadre supérieure dans une entreprise de cosmétiques. Elle a pris sa retraite il y a très longtemps , mais elle a conservé son penchant pour le maquillage et une grande aisance dans ses relations avec les autres.

C’est cette dernière qualité qui l’aide, dit-elle, à se refaire une vie ici, seule, dans une ancienne école maternelle rénovée, maintenant habitée par plus de 150 personnes, déplacées comme elle.

Sa vie a basculé le 9 mars 2022 quand elle a aperçu, de sa fenêtre, un hélicoptère se poser tout près de sa maison, à Mykolaïv, une ville du sud-est, située entre Odessa et Kherson. Et puis, elle a vu l’étoile rouge sur l’appareil : Je me suis dit : "Ça y est, les Russes débarquent ici." Les bombardements et les coups de feu nourris ont suivi. Elle a réussi à se rendre, seule, dans un abri.

Angelina Serhiivna a traversé de dures épreuves avant de trouver une certaine paix à Ivano-Frankivsk. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans les jours précédents, des membres de sa famille l'avaient suppliée de s’exiler avec eux. Sa sœur est allée en Roumanie, son fils en Italie, ses petits-enfants en Pologne. Angelina voulait rester dans son pays. Et prier pour les soldats ukrainiens.

Après des jours d’attente, elle a fait sa valise, pris son petit chien et s’est rendue à la gare. Elle a pris un train vers l’ouest qui l’a menée ici, à Ivano-Frankivsk.

Dans cette ville du sud-ouest ukrainien, les résidents ont vite compris qu’ils allaient recevoir des visiteurs. Beaucoup de visiteurs. Des gens de tous âges provenant des régions bombardées dans l’est.

Sur le quai de la gare d'Ivano-Frankivsk, un couple se retrouve et s'enlace. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les autorités municipales et régionales ont aménagé en vitesse des dortoirs dans les écoles. Et puis, de manière tout à fait spontanée et inattendue, de jeunes professionnels ont décidé de mettre leurs talents au service de la communauté.

Nous avons compris que la situation deviendrait rapidement invivable dans ces gymnases où les enfants pleurent et courent partout, côtoient des personnes âgées, ébranlées et désorientées. Il fallait trouver de vraies résidences , explique Anna Pashynska, architecte d'Ivano-Frankivsk.

Ses collègues urbanistes et elle ont d’abord trouvé une résidence universitaire désaffectée. Ils ont rassemblé amis et connaissances, plus de 200 personnes, qui ont refait les murs, la plomberie et la peinture. Nous avons canalisé notre colère contre les Russes dans cette entreprise , lance Tania Pashynska, sœur jumelle d’Anna et architecte elle aussi. Elle est revenue récemment d’Allemagne pour mettre l’épaule à la roue. C’était thérapeutique , dit-elle en rigolant.

Les deux sœurs Pashynska nous montrent un lit qu’elles ont conçu et fait fabriquer pour les nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’était le début d’une entreprise qui allait prendre beaucoup d’ampleur. Les deux sœurs et quelques collègues ont créé une petite ONG (Cohaty.org  (Nouvelle fenêtre) ), ce qui leur a permis de faire des demandes de subventions. La réponse a été incroyable. Des organisations internationales aussi puissantes que USAID, l’agence américaine de coopération internationale, et l’ONG allemande Sign of Hope, leur ont attribué plus d’un million et demi de dollars. Et des engagements supérieurs sont déjà pris pour cette année.

En un an, des centaines d’unités d’habitations ont été rénovées, ce qui a permis à 700 personnes de se trouver un toit dans un environnement sain et confortable. Comme l'unité où vit maintenant Angelina Serhiivna et celle, plus grande, de la famille d’Elnara Amiraliieva.

Elnara Amiraliieva avec son mari et un de leurs enfants dans une des deux chambres que la famille occupe. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Leur histoire est tout aussi saisissante que celles de millions d’autres déplacés ukrainiens. Cette famille de cinq personnes, accompagnée d’une nièce et de deux amis, a réussi à quitter l’enfer de Kharkiv, une des premières cibles des soldats russes en février 2022. Après avoir passé neuf nuits cachés dans le sous-sol de leur immeuble, ils ont pu s’enfuir avec l’aide de bons samaritains qui les ont conduits à la gare.

Elnara, maman de trois enfants, raconte qu’ils n’ont pu apporter que quelques vêtements et des aliments pour le bébé, alors âgé de sept mois.

Nous avons eu du mal à nous faire accepter pendant les premiers mois parce que nous ne parlions pas l’ukrainien, seulement le russe. Quand ils nous entendaient parler, les gens nous tournaient le dos. C’était difficile à vivre. On leur disait : "Comprenez-nous, nous essayons de survivre!"

La petite famille s’est empressée d’apprendre la langue ukrainienne et puis, les choses se sont calmées, surtout quand ils ont eu accès à un appartement dans l’ancienne école maternelle rénovée par les jeunes architectes.

Elnara travaille maintenant comme gérante de l’immeuble tandis que son mari s’occupe avec d’autres déplacés de la rénovation des immeubles acquis par l’ONG locale Cohaty.org

Les enfants d'Elnara dans leur chambre. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il est très important que les personnes déplacées qui le peuvent travaillent et s’impliquent dans la gestion de leurs nouvelles résidences, précise Tania Pashynska. Ça leur donne un sens d’appartenance, ça les ancre dans leur nouvelle vie et les incite aussi à prendre soin des lieux.

La famille Amiraliieva vient de prendre la décision de rester à Ivano-Frankivsk pour un temps encore. Pour les prochaines années, dit Elnara. Les enfants vont à l’école et se font des amis, ici. À Kharkiv, notre appartement a été saccagé et cambriolé. Pas question d’y retourner.

Angelina Serhiivna, la jeune grand-mère, souhaiterait retourner à Mykolaïv au plus tôt. Elle s’ennuie de sa maison, de son parc, mais elle est bien consciente qu’elle ne pourra pas y retourner de sitôt.

Un petit garçon regarde par la fenêtre d'un autobus à la gare d'Ivano-Frankivsk. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les déplacés intérieurs en Ukraine

Au total, les autorités ukrainiennes ont comptabilisé 3,5 millions de personnes déplacées depuis le 24 février 2022. Ce chiffre exclut les Ukrainiens qui ont choisi de quitter le pays. Quelque 1,8 million de personnes ont eu recours à une aide financière publique pour se reloger. Cette facture s’élève à l’équivalent de plus d’un milliard et demi de dollars canadiens.

À Ivano-Frankivsk, ville qui comptait 240 000 habitants avant la guerre, on a accueilli tout près de 150 000 déplacés, dont près de la moitié sont des femmes, 46 000 des enfants et 18 000 des personnes âgées. Les autorités locales ont aussi recensé 4000 personnes handicapées et 400 enfants orphelins.

Source: Site web officiel du gouvernement ukrainien.  (Nouvelle fenêtre)