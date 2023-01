Toronto réussira-t-elle à rattraper des années de retards dans ses projets de maintenance?

Ça fait plusieurs années qu’il y a des budgets d’austérité à Toronto et les gens commencent à le voir , souligne James McLeod, un résident de Toronto et co-créateur du projet d’art public satirique AusterityTO.

Pendant les dernières élections municipales, les œuvres de ce projet ont déjà dénoncé des pistes cyclables bloquées, des routes ayant besoin de réfections ou encore des poubelles cassées. Autant de problèmes du quotidien que plusieurs résidents de la Ville demandaient au conseil municipal de régler.

Il manque actuellement près de 9,5 milliards de dollars dans les caisses de la Ville de Toronto pour des travaux de maintenance des infrastructures et des lieux publics.

La Ville assure que dans les dix prochaines années, elle compte investir 24 milliards de dollars pour rattraper ce retard. C’est près de la moitié de son budget d’immobilisation. Toutefois, selon les projections de la Ville, le retard devrait doubler pour atteindre 18,8 milliards de dollars en 2032. Les services de transport et la CTT devraient être les principaux touchés.

James McCleod (à gauche) a utilisé l'art durant la campagne municipale pour attirer l'attention sur le manque de maintenance de plusieurs infrastructures de la Ville. Photo : Radio-Canada / Linda Ward/CBC

Lors de la présentation du budget mardi, le maire John Tory avait indiqué que sa priorité était de maintenir les services essentiels pour les résidents, maintenir une faible hausse des impôts fonciers et utiliser l’argent restant pour des secteurs prioritaires comme le logement ou les transports.

Il a d’ailleurs admis que ce budget avait de très faibles différences avec ses huit budgets précédents.

Qui paiera la facture?

Afin de financer un peu plus ce rattrapage, la Ville augmente ses impôts fonciers de 5,5 % et augmente son fond de construction. Pour le propriétaire moyen, c’est un peu plus de 230 $ supplémentaires à payer cette année.

Pour la professeure à l’université de Toronto et titulaire de la chaire de recherche du Canada en Infrastructure durable, Shoshanna Saxe, cela n’est pas suffisant pour rattraper des années d’imposition inadéquates.

Toronto a coupé dans le gras et s’est concentré sur l’essentiel depuis un long moment. On a dépassé cela , affirme-t-elle.

Selon elle, la Ville pourrait rattraper beaucoup plus vite son retard dans les travaux de maintenance en augmentant les impôts au-delà du niveau de l’inflation, en appliquant des frais d’immatriculation ou des impôts sur le stationnement des centres commerciaux.

Elle reconnaît que ce type de décisions sera douloureux pour les résidents, particulièrement ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts, mais que cela est plus avantageux pour la collectivité.

C’est bien moins coûteux pour tout le monde d’investir un petit peu plus dans la ville et d’avoir de meilleurs services publics, plutôt que de devoir les remplacer nous-même , affirme Shoshanna Saxe.

John Tory milite pour plus de financement

Dans un message envoyé samedi, la Ville indique être en train de passer en revue les défis et recherche des moyens d'augmenter ses investissements et réduire les retards dans ses projets de maintenance.

Toutefois, la Ville indique que les retards sont aussi imputables à des trous de financement dus à la COVID-19, des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, la hausse des coûts et le manque de main-d'œuvre. Cette année, la Ville de Toronto a un trou de 1,4 milliard dans son budget en raison des coûts liés à la pandémie.

Le maire John Tory a insisté mardi sur le fait que, compte tenu de la taille de Toronto, la Ville a besoin de fonds supplémentaire de la part du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute avoir besoin de l’aide de la Province et du fédéral pour continuer à fournir ses services.

Le maire John Tory a indiqué cette semaine que le modèle de financement de la Ville est complètement dépassé . Il estime que Toronto ne peut se maintenir avec un modèle de financement qui vient principalement des impôts fonciers.

Avec les informations de Clara Pasieka et Derick Deonarain de CBC