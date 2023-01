Le marché immobilier va ralentir en 2023 en Abitibi-Témiscamingue

Avec la hausse des taux d'intérêt, l'activité transactionnelle sera plus modérée avec plus de propriétés sur le marché.

Les ventes seront aussi en baisse, mais des conditions de marché restent en faveur des vendeurs.

Le directeur de la Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue, Robert Brière rappelle qu'avec des taux d'intérêt à la hausse, les acheteurs se montrent plus prudents.

Il croit cependant qu'on se rapproche d'un marché un peu plus équilibré qui ne sera toutefois pas atteint en 2023.

On ne prévoit pas qu'il va y avoir un gros mouvement au niveau de la du prix médian selon les prévisions. À la grandeur du Québec, on parle d'une baisse du prix de l'ordre de 5 % pour 2023. Pour ce qui est des ventes, 2023 va être encore affecté et on parle d'une diminution de autour de l'ordre de 9 % selon les prévisions , explique Robert Brière.

Il rappelle que dans les dernières années, le marché immobilier a connu des records tant au niveau des ventes que du prix médian. Si on se compare à 2021 et 2020, c'est certain qu'on allait avoir une baisse des ventes et du prix. En 2022, on parle quand même de 16 % de moins de ventes en région, mais on a quand même fini l'année avec un petit peu plus de 1000 maisons vendues. Au niveau des ventes, il faut remonter à 2015 pour avoir un nombre de ventes aussi bas , indique le responsable.

« Si on se compare à ces marchés-là [des dernières années], c'est certain que le recul paraît plus grand. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on parle de données exceptionnelles. Les années de la pandémie ont été exceptionnelles au niveau de l'immobilier. » — Une citation de Robert Brière

Prix médian des maisons en Abitibi-Témiscamingue en 2021 et 2022. Prix médian des maisons en Abitibi-Témiscamingue en 2021 et 2022. Secteur 2022 2021 variation en % Amos 235 000 $ 225 000 $ 4% La Sarre 188 500 $ 167 000 $ 13% Rouyn-Noranda 302 500 $ 265 000 $ 14% Témiscamingue 190 000 $ 156 750 $ 21% Val D'Or 292 750 $ 255 000 $ 15% Abitibi-Témiscamingue 258 000 $ 229 750 $ 12%