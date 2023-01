À Terre-Neuve, la galette des rois rassemble la communauté francophone

Ici, on a des gens de l'Acadie, du Québec, de l'Afrique, de partout dans le monde où on parle français. Et puis c'est bien de partager notre culture , explique Charly Mini, président de l’association communautaire francophone de Saint-Jean, qui organisait l’événement samedi.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la galette des rois se déguste enfin en présentiel au Centre des Grands Vents à Saint-Jean. L'événement officialise un retour à des temps plus normaux pour la communauté.

Une occasion de discuter en famille et entre amis. Pour plusieurs, la galette des rois représente un retour aux racines. Cette tradition, ça me rappelle mon enfance. On à toujours fêté la galette des rois , explique Nawar Massamiri, originaire de Syrie.

Nawar Massamiri a participé à la dégustation de la galette des rois organisée par l’association communautaire francophone de Saint-Jean Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Une tradition religieuse

Pour elle, qui s’est installée à Terre-Neuve en 2020, la galette des rois est une tradition religieuse qui permet d’exprimer ses vœux.

La veille de l'Épiphanie, on dit que les la porte du ciel est ouverte, alors on peut sortir la nuit et faire des vœux, puis on dit que nos vœux vont être exaucés parce que les portes sont ouvertes , raconte Nawar Massamiri.

« Il y a des Français, il y a des gens de Québec. J'ai rencontré une dame qui vient de Londres, on a rencontré des gens qui viennent de l'Écosse, alors c'est beau. C'est ce qui nous réunit, c'est la langue française, la très belle langue. Alors c'est ça notre fierté ici. » — Une citation de Nawar Massamiri

Cette galette des rois, c'est finalement bien plus qu'un bouchée de gâteau.

D'après le reportage de Kyle Mooney