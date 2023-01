Recueillement à Saint-Roch-de-l’Achigan à la suite de l’explosion

L’initiative vient du personnel de la paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher qui organise une messe à l'église Saint-Roch, située sur la rue Principale.

L’équipe pastorale [...] souhaite inviter toutes les personnes qui veulent s'unir dans la prière à une messe de recueillement dans un esprit de solidarité pour toutes les personnes éprouvées , peut-on lire sur la page Facebook du Diocèse de Joliette.

C’est le curé Claude Richie qui prononce la messe à laquelle assistent des résidents et des membres de la classe politique, soit le maire de Saint-Roch-de-l'Achigan, Sébastien Marcil, le député provincial Louis-Charles Thouin et le député fédéral Luc Thériault.

Une chorale d'une trentaine de voix accompagne la messe qui se conclura par une volée de cloches de cinq minutes.

« C’est un moment de solidarité et de communion avec les gens qui souffrent, mais c’est aussi un moment où on veut mettre un peu d’espoir dans le cœur des gens. » — Une citation de Pierre Gosselin, séminariste stagiaire et organisateur de la messe

Dans cette communauté de quelque 5000 âmes où tout le monde se connaît, les noms des trois victimes – deux employés de Propane Lafortune et un sous-traitant – circulent déjà, mais officiellement, les autorités poursuivent leur enquête afin de retrouver les personnes qui manquent à l'appel.

Les recherches se poursuivent

L'explosion a eu lieu à un kilomètre à peine du cœur de la ville de Saint-Roch-de-l'Achigan. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

À un kilomètre à l'est de la municipalité, les autorités passent au peigne fin les décombres sur le terrain de Propane Lafortune à la quête d'indices sur le drame survenu jeudi. L'entreprise est implantée dans la région depuis 67 ans.

Il s'agit d'une opération qui s'annonce longue et complexe , estime Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec.

Après l'importante quantité de neige tombée sur le site vendredi, les autorités doivent maintenant travailler sur un site potentiellement contaminé par des produits dangereux, souligne-t-il en entrevue à ICI RDI.

Les forces en présence doivent aussi se coordonner dans le périmètre ces jours-ci : en plus de la Sûreté du Québec, qui est responsable de l’opération, d’Hydro-Québec, du coroner et du ministère de la Sécurité publique présents sur les lieux, le laboratoire de science judiciaire et de médecine légale a fait son arrivée ce matin.

Le ministère de l’Environnement a aussi mis la main à la pâte, en raison de la présence de produits chimiques sur le site et de la proximité de la rivière Achigan, notamment.

Tout porte à croire que l'explosion de jeudi est d'origine accidentelle, suppose M. Savard, mais les autorités doivent faire preuve de méthodologie dans leur enquête afin que les preuves rassemblées sur les lieux soient recevables dans une cour de justice, explique-t-il.