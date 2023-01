Appel à classer le Corps des Gardiens de la révolution iranienne comme groupe terroriste

Le gouvernement devrait qualifier le CGRI d'organisation terroriste et arrêter tout type de négociation, d'affaires, de commerce avec eux , plaide l’organisatrice de la manifestation, Shahla Shojaei.

Ils seront ainsi limités. Ils n'auront pas accès aux ressources financières pour réprimer le peuple , poursuit-elle.

Le CGRI est une organisation paramilitaire qui dépend du pouvoir iranien.

En octobre 2022, le gouvernement canadien a annoncé que 10 000 officiers de l’organisation seront interdits d'accès au Canada pour toujours.

Cependant, le CGRI n'est pas défini comme entité terroriste par le gouvernement canadien. La Force Qods, l'une de ses cinq branches est toutefois déjà considérée comme une organisation terroriste par Ottawa.

En 2019, Les États-Unis ont décidé d'inscrire le Corps des Gardiens de la révolution islamique, sur leur liste des organisations étrangères terroristes.

La répression des manifestations en Iran par les autorités de Téhéran aurait fait plus de 400 morts et 15 000 prisonniers selon l'ONG Iran Human Rights.

La situation politique n'a d’ailleurs pas permis à Reza Razaï, un Canadien d'origine iranienne de se rendre en Iran.

, Mon père était une prisonnière politique, ma mère était militante féministe et ils ne pouvaient pas vivre dans un État comme ça. ils étaient obligés de fuir le pays pour venir ici au Canada , affirme l'homme présent aux manifestations à Winnipeg.

Il s'est joint à ce convoi pour exprimer sa solidarité à l’égard des jeunes qui n’ont pas le droit d’exprimer des opinions politiques dans son pays.

Et on veut que les jeunes puissent avoir un rôle dans le futur de l'Iran. Et maintenant ce n'est pas possible […] en tant que Canadien, je pense qu'on a une responsabilité pour promouvoir les droits de l'homme.

La vague de manifestations en Iran est consécutive à la mort de Mahsa Amini, une jeune de 22 ans, décédée le 16 septembre 2022 après avoir été détenue par la police de la moralité .

Ma principale préoccupation concerne nos manifestants en Iran. Je m'inquiète particulièrement pour les prisonniers politiques , s’indigne l’organisatrice de la manifestation, Shahla Shojaei.

Avec les informations de Cedrick Noufele