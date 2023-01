Trop d’étudiants internationaux au N.-B. ne trouvent pas d’emploi dans leur domaine

Tandis que certains s’accrochent, ils disent n’avoir pas le choix d’envisager de quitter la province pour connaître le succès professionnel qui est leur ambition.

On ne parle pas de cas isolés.

Mariam Ziba, la vice-présidente de l’Association des étudiants et étudiantes internationaux du campus universitaire de Moncton, estime que de 70 à 80 % des membres peinent à trouver un emploi dans leur domaine de formation.

Mariam Ziba est la vice-présidente de l’Association des étudiants et étudiantes internationaux du campus universitaire de Moncton. Photo : Radio-Canada

Elle rappelle que les étudiants internationaux investissent beaucoup d'argent dans leurs études au Nouveau-Brunswick, et qu'ils n'ont pas le droit à la même aide financière que leurs collègues d'études.

De voir les parents prendre leurs économies, investir durant 4 ans [d'études] , dit Mariam Ziba, et par la suite être là, en train de chercher du travail en rapport avec ton programme d'études, sans le trouver, c'est vraiment déplorable.

Ces diplômés se retrouvent à travailler au salaire minimum, ou presque.

« Je ne veux pas dire que ce sont des [emplois] qui sont négligeables, non, mais après avoir fait 4 ans, tu t’attends à avoir quelque chose de quand même consistant, de quand même rémunéré, pour au moins faire assez d'économies et investir dans ta vie, aussi. Au moins pour que tes parents soient fiers de toi » — Une citation de Mariam Ziba, vice-présidente de l’Association des étudiants et étudiantes internationaux du campus universitaire de Moncton

Des difficultés malgré la pénurie de main-d'œuvre

Saran Haidara a étudié au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNB ) et dit éprouver ces difficultés.

Être incapable de pouvoir commencer sa carrière sans délai est mauvais pour les nouveaux diplômés de plus d’une façon. Si tu ne travailles pas dans ton domaine, forcément il y aura des oublis sur ta formation , souligne la diplômée en comptabilité.

Malgré la pénurie de main-d’oeuvre dans certains secteurs, Louis-Philippe Gauthier, vice-président en Atlantique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, constate que cette situation se voyait par le passé, et persiste.

Il peut y avoir des particularités reliées aux étudiants internationaux, mais la réalité est quand même là que, pour tout étudiant qui vient nouvellement de graduer et qui entre sur le marché du travail, ce n'est pas nécessairement vrai qu'on est en mesure de trouver des emplois dans les secteurs qu'on veut travailler , déclare-t-il.

Il encourage les récents diplômés à continuer à foncer et ne pas se décourager dans leurs recherches d’emploi.

Pénurie de main-d'oeuvre ou non, on a toujours une réalité où, quand on est des jeunes gradués, ce n'est pas nécessairement vrai qu'on va être en mesure de travailler dans notre secteur d'études. Alors on trouve les opportunités où on peut, comme tout travailleur , dit M. Gauthier. C'est une question, vraiment, de jouer son jeu et de passer à travers les étapes.

Retourner aux études pour de meilleurs chances d'emploi

Près de quatre ans après avoir gradué en affaires, gestion et marketing du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNB ), Djamila Maiga ne travaille toujours pas dans son secteur d'études, et ce, même si son éducation est dans un domaine qui devrait ouvrir la porte à des postes variés.

Elle s'est tournée vers un emploi en centre d'appels. Comme je me débrouillais pas mal au sein de l'entreprise, l'année qui a suivi [son embauche] j'ai eu une promotion , raconte-t-elle. L'entreprise m'a aidé à avoir ma résidence.

Djamila Maiga est diplômée depuis 2019. Photo : Radio-Canada

Après près de six ans au Nouveau-Brunswick, Djamila Maiga persiste. Je suis en train de retourner aux études, c'est-à-dire à l'université, afin de finir mon baccalauréat et puis peut-être avoir la chance de trouver un emploi dans mon domaine d’étude.

Elle se questionne néanmoins sur la pertinence de tout cela.

Je dirais que c'est une perte de temps. Si tu as investi de l'argent dedans, c'est parce que tu prévois avoir un emploi dedans , déclare-t-elle au sujet de son expérience d'études post-secondaires.

Bien qu'elle apprécie la stabilité que son emploi actuel lui procure, ce n'est pas le résultat que l'on fait miroiter aux étudiants internationaux, affirme-t-elle. C'était difficile pour les étudiants internationaux d'avoir, en fait, les stages avec les entreprises locales , ajoute-t-elle.

Des départs vers plus d'opportunités au Québec

Diplômé depuis quatre ans, Cédric Kamto a eu la main heureuse. Par l’entremise d’une compagnie de placement, il a trouvé un emploi, deux mois après avoir complété sa formation au CCNB .

J’ai été très ferme , dit-il Je leur ai donné mon CV et je leur ai dit : contactez-moi uniquement dans le domaine de la logistique et du transport. Pas du travail d'entrepôt , dit-il. Et ça a fonctionné après seulement trois jours, affirme-t-il.

Pour d’autres, après plusieurs années au Nouveau-Brunswick, ils offrent leurs services là où on les veut.

Saran Haidara est diplômée en comptabilité. Photo : Radio-Canada

Dans d'autres provinces, il y a d'autres opportunités. Plus qu’au Nouveau-Brunswick. Ici, on a tendance à voir qu’il y a des personnes qui se déplacent complètement. Pour le Québec, par exemple, oui ils ont la possibilité de pouvoir travailler dans leur domaine , dit Saran Haidara.

On a étudié avec plein de personnes qui ont été obligées, puisqu'ils ne trouvaient pas d'emploi dans leur domaine d'études, de se tourner vers le Québec ou d'autres provinces, où ils pouvaient trouver de l'emploi dans leur domaine d'études et puis avoir un salaire meilleur que ce qu'ils gagnent dans les centres d'appels , ajoute Djamila Maiga.

Saran Haidara persévère et fait un baccalauréat à l’université. Elle exprime le souhait de voir la situation rectifier dans la province qui l’a accueillie, le Nouveau-Brunswick.

Mais elle doit considérer toutes les options, dit-elle, pour accomplir ses buts dans sa vie professionnelle. Ça peut nous arriver comme ça peut arriver aux autres. On pourra vivre ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick , laisse-t-elle tomber. Ce serait une possibilité.

D’après le reportage de Babatundé Lawani