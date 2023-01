Un parc à neige signé Maxence Parrot à Bromont

Pour l'occasion, celui qui est double médaillé aux Jeux de Pékin a invité sur sa page Facebook les planchistes et adeptes de parcs à neige à venir le rencontrer. Un champion olympique 2022 , ça ne se rate pas, a lancé Antoine Parhaut venu de Montréal avec son ami. C'est une fierté, une pépite locale du Québec!

« C'est vraiment le fun qu'ils aient fait un parc en son nom, Max c'est sa montagne locale », pense un planchiste. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Les amateurs ont eu l'occasion de découvrir le nouveau parc, mais aussi d'échanger avec l'athlète, et de le voir sauter. Des défis pour gagner des prix étaient également au programme de la journée. Les planchistes avaient ainsi la chance de faire leurs plus belles figures et leur meilleur saut pour tester les différents modules.

« Le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui le voient comme une idole, c'est cool aussi qu'il soit là pour les aider, donner à la relève de l'espoir et des trucs. » — Une citation de Hugo Dubé-Bouchard, planchiste

Avec les informations de Titouan Bussiere