Une experte en Saskatchewan propose l’abandon des cuisinières au gaz après une étude

Une chimiste de l'Université de la Saskatchewan appelle à abandonner les cuisinières au gaz après avoir participé à une étude américaine ayant établi un lien entre l'utilisation des cuisinières à gaz et un risque accru d'asthme chez les enfants.

L'étude publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health, s’inscrit dans la continuité du débat sur les menaces potentielles que représentent les cuisinières à gaz pour la santé publique.

L'étude a suggéré que près de 13 % de tous les cas d'asthme infantile peuvent être attribués à l'utilisation de cuisinières au gaz, ce qui est beaucoup , souligne Tara Kahan, chimiste à l'Université de la Saskatchewan.

Tara Kahan avait déjà participé à une précédente étude au cours de laquelle elle a examiné grâce à des relevés la pollution à l’intérieur de maisons ayant utilisé une cuisinière au gaz.

Elle et ses collègues ont constaté des niveaux élevés d'oxydes d'azote qui pouvaient s’immobiliser pendant quelques heures dans les pièces.

L'analyse a permis de constater que les niveaux de polluants dépassaient parfois les lignes directrices de Santé Canada pour une exposition d'une heure.

Par ailleurs, en 2013, une analyse colossale de 41 études a révélé que les enfants vivant dans une maison utilisant le gaz pour cuisiner couraient 4 fois sur 10 le risque de souffrir d'asthme.

En effet, l’exposition aux oxydes d'azote, produits lors de la combustion du gaz provoque des problèmes respiratoires et la diminution de la fonction pulmonaire,

En décembre 2022 aux États-Unis, un membre de la Consumer Product Safety Commission, une agence dont le rôle est de protéger le public contre les produits ménagers potentiellement dangereux a fait savoir que l'organisation s'apprêtait à réglementer la pollution de l'air intérieur par les cuisinières au gaz, et n'écarte pas de les interdire.

Tara Kahan est professeure agrégée et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en chimie analytique de l'environnement à l'Université de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Pratyush Dayal

La chercheuse Tara Kahan a voulu elle-même donner l'exemple en passant d'une cuisinière au gaz à une cuisinière électrique à induction. Elle conseille aux gens de prendre la même décision.

« Il semble évident que les cuisinières au gaz devraient disparaître. » — Une citation de Tara Kahan, chimiste à l'Université de la Saskatchewan

SaskEnergy indique qu’il y a environ 18 800 cuisinières au gaz en Saskatchewan, soit l'équivalent d'environ 4 % des cuisinières de la province.

S’appuyant sur les recommandations de Santé Canada, la société d’État propose de ventiler les locaux pour éviter la pollution.

Selon Santé Canada, la cuisson sur une cuisinière électrique ou au gaz peut nuire à la qualité de l'air intérieur. La ventilation est le moyen le plus simple et le plus efficace d'atténuer cet impact , souligne SaskEnergy dans une déclaration écrite.

Selon Mme Kahan, les cuisines devraient être équipées de hottes de cuisine qui évacuent l'air vers l'extérieur, au lieu de faire recirculer l'air malsain à l'intérieur.

Avec les informations de Pratyush Dayal