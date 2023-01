Un retour du club de ski de fond Les 4 Vallons à l’image de son fondateur

Durant une cinquantaine d’années, M Beaupré a entretenu bénévolement les pistes de ski de fond du club.

Il commençait vers 3 h ou 3 h 30 du matin. Il faisait ses tracés, grattait, il faisait ses traces. Ensuite, il revenait pour accueillir les skieurs , explique sa veuve Yvette Beaupré.

Il aura ainsi consacré sa vie aux amateurs de ce sport. La médaille de l'Assemblée nationale lui a été remise quelques jours avant sa mort.

« Je me sens très honoré de cela parce qu'il a mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans ce qu'il faisait. Donc, pour nous, c'est une satisfaction que son travail soit reconnu. » — Une citation de Yvette Beaupré

Le comité des loisirs a pris la relève en s’assurant que les prix d’entrée pour les fondeurs restent accessibles. Le neveu de Gilbert Beaupré préside ce comité de relance qui a investi 35 000 $ afin de rouvrir les sentiers fermés l’an dernier en plus de miser sur une équipe de bénévoles.

Éric Beaupré est le président du comité des loisirs. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

On a fait une campagne de financement de 35 000 $ pour acheter des VTT , les grattes, la signalisation et refaire aussi quelques ponts aussi sur le sentier, mentionne le président Éric Beaupré. On est un comité d'à peu près dix personnes et depuis deux mois, je te jure, on n’arrête pas.

Cette réouverture du club fait le bonheur des amateurs. Il y a quelques semaines, on était ici pour inaugurer, la réouverture des sentiers , mentionne gaiement Jonathan Elkas. Je pense que ceux qui sont habitués, comme moi de venir ici, apprécient la tranquillité. C'est une super belle place pour faire du ski , croit Karine Thériault Pour Patrice Côté, c’est le paysage et la nature qui l’attirent sur ces sentiers.

Les amateurs de ski de fond étaient au rendez-vous. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

En dépit d'un faible couvert de neige, les sentiers ouvrent en ce week-end de janvier. Ce n'était pas facile, mais le paysage est bucolique , assure Stéphanie Dussault. C'était beau, mais il y a des sections où c'était dangereux. Il manque de neige un peu , s’exclame Sylvie qui l’accompagne.

« On souhaite que Dame nature nous donne une bonne bordée pour qu'on ait un bon fond pour que les fondeurs puissent pratiquer leur sport en toute sécurité et en toute joie évidemment. » — Une citation de Éric Beaupré, président du comité des loisirs

Je suis certaine qu'il est heureux là. Son œuvre continue. Il doit être content de cela , mentionne Mme Beaupré.

D’après le reportage de Jean Arel